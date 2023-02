Byl váš lék rozebraný všude, nebo jenom u vás? Nahlédněte do posledních údajů z lékáren

Dětský antibiotický sirup Ospen a antibiotika s penicilinem i dalšími účinnými látkami pro dospělé, oční kapky Tobrex a Tobradex, oční mast Ophthalmo-Framykoin. Tyto léky lékárníci nejčastěji zmiňují v souvislosti s nedávnými výpadky v dodávkách.

Výpadky se ovšem loni dotkly i desítek dalších přípravků, například Batrafenu na plísňové infekce, Duac gelu k léčbě akné nebo Chlorprothixenu na některé závažné duševní problémy. Ukazují to čerstvě zveřejněná data o výdejích léků na recept.

Proč léky chyběly a chybí

Za rozebraná antibiotika zřejmě mohly silnější vlny respiračních onemocnění než v předchozích letech. Výpadky navíc často ztlumily jiné léky se stejnou aktivní látkou a způsobem podání. U žádného z léčiv zmiňovaných v prvním odstavci se prosincové výdeje nepropadly na nulu – obvykle dokonce překonaly úroveň z podzimu 2021.

„Nemocnost za covidu klesla a firmy podle ní plánovaly dodávky,“ vysvětlovala v prosinci na Radiožurnálu ředitelka Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) Irena Storová. „Jenže na podzim nemocnost razantně vystoupala a dodavatelé na to nebyli připraveni.“

„Většinu výpadků se daří řešit generickými záměnami. Pacient dostane lék ve stejném složení, se stejnou účinnou látkou, ve stejné lékové formě, cestě podání, se stejnou silou.“

U očních kapek je problém dlouhodobější, jejich dostupnost kolísá už několik let. „Konkrétně u očních přípravků byla na počátku změna registrace jednoho z léčivých přípravků této skupiny, která trvala déle než se předpokládalo, a došlo k výpadku. Ten posléze postihl další výrobce, kteří výrobu plánují několik měsíců dopředu, takže se jim nedaří dodávky dramaticky navýšit, a tím se to takhle houpe. Teď na to reaguje trh, protože všichni se chováme tak, že když je něčeho nedostatek, tak si děláme zásobu. I to rozkolísá situaci,“ dodává.

„Nedá se říci jednoznačné číslo (kolik léků chybí, pozn. red.), ale tím, co se diskutuje nejvíce, jsou antibiotika,“ doplnil v polovině ledna na stejné stanici prezident lékárnické komory Aleš Krebs.

„To je otázka posledních nejenom dnů, týdnů, ale měsíců. Nejvíc asi v tuto chvíli chybí některé skupiny antibiotik. Jejich dodávky ještě nejsou úplně pravidelné, nejsou dostatečné tak, aby všechny lékárny měly všechna antibiotika z těch nejpoužívanějších skupin k dispozici,“ mínil Krebs.

Najděte si konkrétní lék

Data lékárníků ale ukazují změny v dostupnosti už od května 2020, kdy SÚKL začal zveřejňovat data o výdejích léků na recept z hlášení lékáren. Zatím nejčerstvější jsou data za loňský prosinec, které úřad publikoval koncem ledna.

V následujícím formuláři můžete zadat název léku a z prvního grafu například zjistit, zda jste se potýkali jen s lokálním, nebo celorepublikovým výpadkem. Druhý graf odpovídá na otázku, zda byly ve stejné době dostupné jiné léky se stejnou aktivní látkou.