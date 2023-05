Kam mizí léky, díl druhý: Češi reexport pokutují, Slováci usnadňují a podle Maďarů neexistuje

Slováci berou víc a platí předem

Čtyřiapadesátiletý muž ze severu Čech se pohyboval v lékárenském byznysu přes deset let. Začínal s jednou lékárnou v centru Prahy, postupně ale provozoval i pět lékáren současně. Za nezákonné vývozy léků i on dostal pokutu. S lékárnami skončil a rozhodl se promluvit, jak to při nelegálních vývozem léčiv chodí.

„Dostali jsme se do finančních potíží,“ vypráví muž, jehož jméno Radiožurnál zná, respektuje ale jeho přání zůstat v anonymitě. „Měli jsme tři lékárny, zaměstnávali dvacet lidí, ale potřebovali jsme nutně peníze, abychom je udrželi,“ říká.

Bylo to z kraje roku 2019, kdy se od zaměstnance distribuční firmy dozvěděl, jak si finančně vypomoci. „Poradil, že máme prodávat léky distribuční firmě na Slovensku,“ řekl. Nejde o to, že by se tam prodávaly léky dráž, a on na tom vydělal víc než v Česku.

„Jde o objemy, které slovenský distributor vykupoval, a o to, že za dodávky platil i předem,“ říká muž a přidává příklad: „Koupili jsme krabičku nějakého léku dejme tomu za stovku, vydali ho pacientovi a pojišťovna nám za něj zaplatila 123 korun. Prodali jsme jich třeba dvacet za několik měsíců. Slováci nám za něj dali sice jen 108 korun, jenže jich koupili třeba hned 50 naráz. Takže my těch léků mohli objednávat víc a v těch objemech, které jsme vyváželi na Slovensko, se to vyplatilo,“ líčí.

Za půl roku prodal na Slovensko léky za 10 milionů. „Léky na astma, ředění krve, všechno možné,“ říká, „ale vždycky jsme dávali pozor, aby nám část léků zůstávala pro české pacienty. Nikdy se nestalo, že by kvůli vývozu některý český pacient odešel od nás bez léku,“ ujišťuje.

České léky podle něj na Slovensku nezůstávaly, tamní distribuční firmy je vozily dál do západní Evropy, kde jsou výrazně dražší. „Byl to obyčejný obchod jako s jakýmkoli jiným zbožím. Všechno jsme evidovali, platili daně. Proto měli kontrolorky Státního ústavu pro kontrolu léčiv snadnou práci, když k nám v říjnu 2019 přišly. Všechny prodeje a vývozy jsme měli v počítači,“ dodává.