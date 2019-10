Lékárníkům hrozí sankce za vydávání neověřených léků, systém na odhalování padělků ale hlásí chyby

Už víc než půl roku musí lékárníci u každého balení léků na předpis ověřovat, jestli nejde o padělek. Podle lékárnické komory ale systém stále asi 3 % léků označuje za falešné, i když jsou v pořádku. Ještě do konce roku můžou balení, která se ověřit nepodaří, vydat pacientovi - od ledna jim za to ale hrozí pokuty. Kvůli chybovosti systému teď chtějí lékárníci jednat s ministerstvem zdravotnictví o odložení sankcí o další rok. Praha 7:45 13. října 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kvůli trvajícím problémům chtějí lékárníci v říjnu jednat s ministerstvem zdravotnictví. (ilustrační foto) | Foto: katicaj | Zdroj: Pixabay | CC0 Creative Commons,©

„Tahleta krabička ověřitelná je. Když si vezmu tuhle krabičku, tak ověřitelná není.“ S podobnými problémy jako lékárnice Michaela Bažantová se setkávají i její kolegové. Podle České lékárnické komory to není nic neobvyklého, jak ukázala analýza sedmi stovek lékáren. Komora ji má k dispozici, a její prezident Lubomír Chudoba říká, jak to v praxi vypadá.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Jak víc než půl roku po spuštění funguje systém na ověřování pravosti léčiv?

„Každá lékárna by nemohla vydat 30 balení za den pro své pacienty, což je ohromné číslo, které by vedlo k tomu, že některé přípravky by byly nedostupné,“ uvádí Chudoba.

Příčiny toho, proč se léky v lékárnách nepodaří ověřit, vznikají nejčastěji už u výrobců, doplňuje předseda představenstva Národní organizace pro ověřování pravosti léčiv Jakub Dvořáček.

„Třeba to velmi často hlásí to, že se nepodařilo propojit to unikátní číslo krabičky s tím záznamem v systému nebo se třeba špatně nahraje datum expirace. Nebo výrobce když upravuje data v systému, tak při přehrání dat dojde k tomu, že se to nepodaří propojit. 80 % těch falešných poplachů generuje 10 firem, takže my jsme schopní do konce roku ještě výrazně tu chybovost snížit,“ popisuje Dvořáček.

Sankce za vydání

Chybovost se teď podle lékárníků pohybuje kolem tří procent, pokračuje Chudoba. „Nulová chybovost asi nebude, byť nepůjde o padělky, ale spíš falešné poplachy, tak je tolerována někde v řádu 0,05 %, takže stále je to o dva řády jinak, než je tomu teď,“ pokračuje.

Státní nemocnice dluží více než miliardu za dodané léky. Podle Vojtěcha se situace zlepší až za rok Číst článek

Kvůli trvajícím problémům chtějí lékárníci v říjnu jednat s ministerstvem zdravotnictví o prodloužení období, kdy můžou i neověřené léky vydat pacientovi bez hrozby sankcí. Jinak to pode nich povede k tomu, že se lidé ke svým lékům nedostanou, upozorňuje Chudoba.

„Některé léky, byť budou v pořádku, bychom jim nemohli vydat. Bylo by logické, kdyby to přechodné období bylo prodlouženo zase na další rok,“ uzavírá Chudoba.

Šéf resortu za hnutí ANO Adam Vojtěch se tomu nebrání. „Já jsem sám apeloval na Státní úřad pro kontrolu léčiv, že by se měl zaměřit na ty výrobce, kde ty problémy jsou největší, protože to není úplně plošně, někteří jsou na tom lépe, někteří hůř, a tam směřoval ty sankce, protože jsou za to zodpovědní. A pokud jde o lékárníky, tam se budeme určitě bavit a zvažovat odložení sankcí, to je legitimní,“ vysvětluje Vojtěch.

Objednejte si Newsletter na každý všední den Napište do pole iRozhlas Smazat OK Neplatný e-mail,

zkuste jiný

S dalším odložením sankcí ale nesouhlasí předseda představenstva Národní organizace pro ověřování pravosti léčiv Jakub Dvořáček. Podle něj se jinak než ostrým provozem nedocílí toho, aby systém fungoval správně.

„Ten systém má veliký problém, který je nutné vyřešit, a to je to, že jak není plně vymáhán, tak v tuto chvíli se ověřuje asi 15 - 20 % toho, co by se ověřovat mělo, tzn. že některé lékárny ověří adhoc náhodně jedno dvě tři balení za den, ale ne zdaleka všechno. Dokud ten systém nebude opravdu zatížený, tak bude velmi těžké dořešit zbytek problémů,“ vysvětluje Dvořáček.

Ověřovat léky musí lékárníci na základě evropské protipadělkové směrnice od letošního února. V současnosti jsou do systému zapojené téměř všechny české lékárny, a to jak ty veřejné, tak i nemocniční.