Léky mizí na Slovensko. Ústav domlouvá mezinárodní spolupráci, ministerstvo chystá změnu zákona

Místo toho, aby sloužily českým pacientům, putují některé léky nelegálně přes hranice – velmi často na Slovenko, odtamtud zase dál na západ. Uvedla to v úterý ředitelka Státního ústavu pro kontrolu léčiv Irena Storová. Obě země se proto rozhodly v potírání nezákonného vývozu léků spolupracovat.

Vyvážet léky do zahraničí sice není nelegální, je však nutné k tomu mít oprávnění (ilustrační foto)

Nelegální vývoz do zahraničí většinou funguje tak, že lékárna objedná určité množství nějakého léku, ale poté, co dorazí, ho nezapíše do systému. Tím se lék ztrácí kontrolním orgánům z očí a je pak relativně snadné ho převést přes hranice, většinou do zemí, kde stojí výrazně víc.

Slovensko nicméně slouží spíš jako tranzitní země, ze které se z Česka vyvezené léky přeprodávají dál do západních zemí.

Kolik léků se takto vyveze, není jasné, Státní ústav pro kontrolu léčiv ale v úterý zveřejnil, že v této věci už udělil 21 pokut. Celkem odhalil vývoz skoro dvou set tisíc balení léků v hodnotě přes 92 milionů korun. A očekává, že udělí sankce i u dalších případů, kde správní řízení ještě neskončilo.

„Na patnáct subjektů jsme podali trestní oznámení, protože sankce, které jsme doposud mohli uložit, nevedly k potlačení tohoto jednání,“ řekla Radiožurnálu ředitelka lékového ústavu Irena Storová.

Ústav domlouvá užší spolupráci se slovenským protějškem, Štátnym ústavem pre kontrolu liečiv. „Máme společně vytipované subjekty z oblasti distribuce a provozovatelů lékáren, které tuto činnost provádí. Dohodli jsme se na společném postupu, společných inspekcích a vzájemné výměně dat pro to, abychom mohli účinně postihnout jejich propojení,“ popsala Storová.

Změna zákona

Kromě toho se nejspíš zvednou pokuty za chyby v lékové evidenci. Počítá s tím návrh novely zákona o léčivech, který před dvěma týdny schválila vláda. V současnosti lze za nezaevidování léku dostat pokutu až dva miliony korun.

To ale podle ministerstva zdravotnictví nestačí, nelegálním vývozem si lze totiž přijít na mnohem větší sumy. Novela proto navrhuje zvýšit pokutu až na desetinásobek, tedy na 20 milionů. Nově by také bylo možné lékárnám za nezapisování léčiv do systému zakázat činnost.

„V poslední době registrujeme systematické a úmyslné nezavádění léčivých přípravků do evidence lékárny spojené s jejich vyvedením z oficiálního distribučního řetězce. Drtivá většina všech lékárníků s tímto absolutně nemá nic společného, nicméně i jedna taková lékárna je schopna za relativně krátké období ‚ztratit‘ desítky tisíc léků,“ uvedl ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09).

Podle Storové se na Slovensko vyváží celá škála léků, například na astma, cukrovku nebo nádorová onemocnění. Naopak se to primárně netýká léků, u kterých byl v minulých měsících celoevropský výpadek, tedy antibiotik a antipyretik.

Vyvážet léky do zahraničí sice není nelegální, je však nutné k tomu mít oprávnění. A pokud by hrozil nedostatek konkrétního léku, může jeho reexport stát zakázat.