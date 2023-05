Válek: Zpřísníme tresty za nelegální vývoz léků, abychom ochránili pacienty před jejich nedostatkem

Z Česka mizí ilegální cestou léky v hodnotě stovek milionů, vyplývá ze zjištění reportérů Radiožurnálu. Může stát nežádoucímu úniku zamezit? „Máme v legislativním řízení novelu zákona, která zpřísní tresty a hlavně nově umožní odebrání licence lékáren,“ uvedl v rozhovoru ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09). Dvacet minut Radiožurnálu Praha 0:10 12. května 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tisková konference vlády | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Kolegové z našeho investigativního týmu zmapovali cesty, kterými z Česka zmizely léky v hodnotě 100 milionů korun. Víte jako ministr zdravotnictví, že se takové věci dějí a tímto způsobem z Česka mizí léky v takovém rozsahu?

To, že léky mizí z Česka, je dlouhodobý problém, který řešili i moji předchůdci. Vždy se našla nějaká další cesta. Vždy v systému najdete někoho, kdo nedodržuje pravidla. A z toho důvodu teď máme v legislativním řízení, a myslím, že to prošlo i legislativní radou vlády v rámci novely zákona zpřísnění sankcí na nový trik.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Novela umožní zpřísnit tresty, hlavně bude možné v případech opakovaného nelegálního vývozu léků odebrat dané lékárně licenci, vysvětluje ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP09)

Tento trik používají někteří z těchto nezodpovědných jedinců, a tady je potřeba poděkovat prezidentovi lékárnické komory kolegovi Krebsovi a obecně všem slušným lékárníkům, kterých je naprostá většin a ti nezodpovědní na ně vrhají špatné světlo.

V této novele máme výrazné zvýšení pokut, ale hlavně tam máme při opakovaných případech odebrání licence a já doufám, že se to podaří prosadit.

Ten trik je v tom, že distributor dodá léky do lékárny, ta je ale nezavede do elektronického systému. Léky potom zmizí z dohledu a je možné je vyvézt do zahraničí. Tresty za to jsou řádově nižší než u odhalených nelegálních vývozů léků, protože ten trest je za špatné vedení evidence. Znamená to, že se toto změní?

Ano. Už to mám odpracované, předložené vládě, respektive do legislativní rady. Doufám, že to sněmovna co nejdřív schválí. Je to malá novela, která zpřísní tresty, a hlavně nově umožní odebrání licence. Ten problém je samozřejmě komplikovanější a je potřeba udělat daleko více kroků.

Je to součástí velkého zákona, kterým chceme poprvé za celou dobu od revoluce být totálně na straně pacientů a maximálně podpořit ochranu pacientů před jakýmkoliv nedostatkem léků, včetně redistribucí, kde je například povinnost skladových zásob a řada dalších věcí.

Považujete to za zásadní problém? Může to třeba někoho ohrožovat na životě?

Ne. Bezesporu to nikoho na životě neohrožuje. Je to etický problém. A je to samozřejmě problém u určitých skupin léků. Nejedná se o nelegální vývoz léků, které v současné době chybí na trhu, protože to jsou obecně generika, léky, které nejsou chráněné patentem a které jsou většinou z velmi malou marží.

Evropská komise reaguje na nedostatek léků. Nová reforma má podpořit jejich dovoz do všech zemí Unie Číst článek

Cena těchto léků je podobná ve všech zemích. Typicky jsou to některá antibiotika, léky na teplotu a kašel. Ale týká se to specifických léků, což koneckonců odhalil váš tým, kdy je v jedné zemi jejich cena výrazně nižší než v jiné zemi.

Takže se mění léky, kterých se to týká. K ohrožení života nedochází. Ani k tomu, že by to vedlo k nedostatku léků. Ale podporuje to černý trh a ten prostor to pokřivuje.

Problémem je německá legislativa. Německo je obrovský trh. De facto podporuje, aby jejich lékárny dovážely léky z jiných zemí. To žádná jiná země v Evropě takto silně nedělá. To je vlastně oficiální německá léková politika, řekněme paralelního importu léčiv nebo exportu z jiných zemí.

To je jedna z věcí, která ohrožuje dostupnost těchto léků v jiných zemích. A tady je to na jednání s německým ministrem zdravotnictví, které jsme teď několikrát absolvovali.

(Ne)dostatek antibiotik

Před dvěma týdny jste slíbil, že antibiotik v polovině května bude dost. Polovina května je příští týden v úterý. Z toho, co jste říkal, chápu dobře, že u těch dětských antibiotik ten termín nestihnete?

Ne, my máme dostatek antibiotik v tabletových formách. Problém je, že se tabletová forma sice dá použít pro děti, ale je to samozřejmě pro děti velmi nepříjemné. Prášek se jim třeba musí rozdrtit.

Mám aktuální zkušenost s mým vnukem z této neděle, kdy mu byla diagnostikována na dětské pohotovosti laryngitida a streptokoková nákaza. Napsali mu penicilin, který samozřejmě není.

Napsali to, co je velmi pohodlné na užívání pro jednoroční dítě. No ale když ten lék není, na co to tomu pacientovi je? Zoufalá dcera mi volala a já říkám, že jsou antibiotika, které jsme opravdu dovezli, které se dají dát i tak malému dítěti. Takže šla za paní doktorkou a ta jí předepsala širokospektrální antibiotikum. Tím opravdu rezistenci nezvyšujeme.

ÚSPORNÝ BALÍČEK: Vláda představila soubor 58 opatření za téměř 150 miliard Číst článek

V úterních 20 minutách Radiožurnálu speciál šéf BIS Michal Koudelka řekl, že situace ohledně léčiv je z jeho pohledu velmi vážná. Myslí si, že bychom se měli připravovat na budoucnost, protože zkušenost s ruským plynem nás poučila. A to právě uváděl jako analogii k tomu, že jsme závislí na dovozu léků a surovin pro jejich výrobu z Číny. Berete toto varování šéfa BIS vážně?

My jsme to varování brali vážně i v rámci našeho předsednictví EU a opakovali jsme to. Možná si vzpomenete, že jedno z témat mého předsednictví byl přístup ke společným nákupům léků pro Evropu, podobně jak se to stalo s vakcínami. A nám se podařilo řadu našich doporučení přetavit do farma balíčku, který EU vydala.

Vláda dnes představila konsolidační balíček. V něm chce mimo jiné upravit sazby daně z přidané hodnoty, to bude znamenat, že se zvýší sazby DPH na léky ze současných 10 na 12 procent. Propočítávali jste dopady, jak to pocítí jednotlivé skupiny pacientů a zdravotní pojišťovny?

Pacienti to nepocítí nijak. Je potřeba si říct, že sice u léků se DPH zvýší o 2 procenta, ale u zdravotnických prostředků, což je zhruba desetkrát větší balík peněz, se snížily o 3 procenta. Protože ty z 15 procent klesly na 12 procent. To znamená, že když dáte léky a zdravotnické prostředky dohromady, ušetří zdravotnický systém zhruba 3,2 miliardy na DPH.

Celý rozhovor Tomáše Pancíře si můžete poslechnout v audiozáznamu v horní části textu.