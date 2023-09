Novela zákona výpadky léků nevyřeší, říká farmaceut. Zpřísňuje kontroly a pokutování, namítá náměstek

Na 30 tisíc balení penicilinu dorazilo tento týden do Česka. Jedná se o druhou část z 300 tisíc přislíbených antibiotik. V řadě lékáren stále nejsou k dostání. Situaci by měla řešit chystaná novela, která má především zajistit rovnoměrnou distribuci léků. Je krize opravdu zažehnána? „Novela ruší chráněný distribuční kanál,“ kritizuje novelu Marek Hampel. „Zavádí striktní ochranný model pro výrobce, distributora i lékárnu,“ namítá Jakub Dvořáček. Pro a proti Praha 19:16 15. září 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Do lékáren dorazila druhá část přislíbených antibiotik. V řadě lékáren ale léky stále chybí. Situaci by měla řešit chystaná novela, která má zajistit zejména rovnoměrnou distribuci léků (ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Připravovaná novela ministerstva zdravotnictví, kterou nyní projednává Poslanecká sněmovna, se nesetkává ze strany lékárníků s vřelým přijetím.

Pomůže připravovaná novela předcházet lékovým krizím? Diskutují náměstek ministra Jakub Dvořáček a předseda Grémia majitelů lékáren Marek Hampel

„Řada věcí v ní není vůbec dořešená. Nejsou tam provázána některá práva a odpovědnosti mezi výrobci, distributory a lékárnami,“ tvrdí předseda Grémia majitelů lékáren Marek Hampel.

Novela podle něj především ruší chráněný distribuční kanál neboli povinnost veřejné služby. Ta má zajišťovat, že budou léky pro pacienty všeobecně dostupné.

„V zásadě je to pravda, ale jenom z poloviny,“ namítá náměstek ministra zdravotnictví Jakub Dvořáček. Vysvětluje, že upravená legislativa zavádí jinou obchodní strukturu, která bude ve větším souladu s hospodářskou soutěží.

„Zavádíme poměrně striktní ochranný model, který u ohrožených léčivých přípravků nařizuje jasnou dodavatelskou povinnost jak pro výrobce, tak pro distributora a lékárnu,“ vysvětluje Dvořáček.

Norma vynucuje, že distributor nesmí nikoho upřednostňovat a musí doplňovat všechny lékárny rovnoměrně.

To totiž současná regulace neřeší. Ačkoliv podle náměstka za posledních 14 dní dorazilo do Česka 70 tisíc balení penicilinu, které vystačí na více než měsíc, není lék v některých obchodech stále dostupný. To ostatně potvrzuje i Marek Hampel.

„V lékárně ve Vrbně pod Pradědem mi shodou okolností ve čtvrtek přišla tři balení,“ dodává obchodník.

Odmítá ale, že by si některé lékárny vytvářely zásoby a tím nerovnosti v distribuci způsobovaly.

„Penicilin se ještě ani dneska nedá objednat. Je na příděl. O tom, kolik budu mít balení, rozhoduje farmaceutická firma, potažmo distributor,“ vysvětluje Hampel. Domnívá se, že právě ti mají spřátelené lékárenské řetězce, které při dodávkách upřednostňují.

Kdo může za nerovnosti?

„Státní ústav pro kontrolu léčiv zcela rezignoval na svoji kontrolní službu,“ dodává farmaceut.

Podle něj nedostatečně pokutuje porušení, kdy distributor neinformuje o výpadku s dvouměsíčním předstihem, jak mu ukládá zákon.

Připravovaná legislativa na tomto postupu podle něj nic razantnějšího nemění. „Novela je vyloženě profiremní a naprosto proti pacientům,“ domnívá se lékárník. Oponuje mu ale náměstek: „Povinnosti výrobců jsou tam poměrně striktně dané.“

Podle Dvořáčka se největší tíha zodpovědnosti přenáší právě na výrobce. Ten má totiž povinnost po zmíněné dva měsíce od ohlášení výpadku léky dodávat.

„To znamená, si buď vytvořit zásobu, nebo využít cizojazyčnou šarži a zajistit léčivo, za které má vůči českému pacientovi odpovědnost,“ vysvětluje náměstek.

Společně s tím se navyšují i pokuty, které by mohly sahat až do výše 20 milionů korun. Usnadňuje také sledování, kdy distributoři poruší zákon a umožní důkladnější kontroly dodávacích procesů.

Poslechněte si celou diskusi v audiozáznamu v úvodu článku. Moderuje Karolína Koubová.