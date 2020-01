Bradáčová: Šarochovi jsme kvůli Čapímu hnízdu vytýkali podobné věci jako nejvyšší státní zástupce

Výtky Vrchního státního zastupitelství (VSZ) v Praze vůči dozorujícímu žalobci Jaroslavu Šarochovi v kauze Čapí hnízdo byly v souladu s rozhodnutím nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana o pokračování trestního stíhání premiéra Andreje Babiše (ANO) a jeho někdejší poradkyně Jany Mayerové. V pořadu Otázky Václava Moravce v České televizi to v neděli uvedla vrchní státní zástupkyně Lenka Bradáčová. Praha 14:38 5. ledna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Lenka Bradáčová, vrchní státní zástupkyně | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Bradáčová tak reagovala na výtku ministryně spravedlnosti Marie Benešové (za ANO), která nejprve poznamenala, že VSZ pravděpodobně při dohledu selhalo a nezjistilo závady, které konstatoval nejvyšší žalobce.

„Provedli jsme dvě dohledové prověrky a dozorovému státnímu zástupci jsme vytýkali podobné věci, které vytýkal pan nejvyšší státní zástupce,“ řekla Bradáčová.

Benešová podle ní nemohla logicky výsledky dohledové prověrky vidět.

„Vyplynulo z toho i naše stanovisko pro nejvyššího státního zástupce, které bylo souladné s jeho výrokem. Navrhovali jsme, aby takto rozhodl, protože hlavní podstata byla v tom, že výrok v zastavovacím usnesení a jeho odůvodnění neodpovídalo dokazování ve spise, na to jsme upozorňovali i v rámci dohledových prověrek,“ dodala Bradáčová.

Benešová zprvu uvedla, že vrchní státní zástupkyně měla výhrady k délce trestního stíhání v kauze, ne však k samotné podstatě. „Jak je možné, že to prošlo dohledem a nebyly zjištěny závady, které teď konstatoval nejvyšší státní zástupce?“ tázala se Bradáčové.

Řekla také, že VSZ asi selhalo. Poté, co vrchní státní zástupkyně osvětlila postup VSZ, ministryně poznamenala, že spis nezná a nebude se přít a že informace o výtkách VSZ vůči Šarochovi nebyly medializovány.

Nejvyšší žalobce Zeman na začátku prosince zrušil usnesení o zastavení stíhání Babiše a Mayerové a věc vrátil k došetření. Zároveň však potvrdil zastavení stíhání Babišových rodinných příslušníků.

Usnesení Městského státního zastupitelství v Praze označil za nezákonné a předčasné. Našel v něm skutkové i právní chyby. Důkazní situace podle něj neodůvodňovala ani zastavení stíhání, ani podání obžaloby.

Spis se vrátil dozorovému státnímu zástupci Šarochovi, který na nové rozhodnutí nemá žádnou lhůtu. Benešová v neděli řekla, že to považuje za neobvyklé a že pokud by byla nejvyšší státní zástupkyní, lhůtu by určitě dala.

Naopak podle Bradáčové není v poslední době běžné, že by nejvyšší žalobce při zrušeném rozhodnutí stanovil lhůtu. VSZ v Praze dohlédne, aby nedošlo k průtahům, dodala Bradáčová.

Policie i Šaroch musí respektovat Zemanův právní názor, podle nějž je mimo jiné nutné důkladněji vyhodnotit evropskou legislativu a navazující judikaturu, stejně jako otázku zavinění Babiše a Mayerové, která podepsala žádost o dotaci pro Farmu Čapí hnízdo.

Podstatou případu je to, že Farma Čapí hnízdo původně patřila Babišovu holdingu Agrofert. V prosinci 2007 se přeměnila na akciovou společnost s akciemi na majitele a později získala padesátimilionovou evropskou dotaci v programu pro malé a střední podniky, na niž by jako součást Agrofertu neměla nárok.

Po několika letech se společnost pod Agrofert vrátila. Babiš vlastnil holding do předloňského února, pak jej vložil do svěřenských fondů. Babiš dlouhodobě obvinění odmítá.