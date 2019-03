Bradáčová: Provozní a lokalizační údaje policie od operátorů potřebuje, slouží jako důkaz

Pokud by policie ztratila možnost žádat od operátorů provozní a lokalizační údaje, přišla by zároveň o jeden z důležitých důkazních prostředků. U některých trestných činů jde o důkazní prostředek jen obtížně nahraditelný. Novinářům to ve středu řekla pražská vrchní státní zástupkyně Lenka Bradáčová. Zúčastnila se veřejného jednání Ústavního soudu, který se problematikou zabývá. Praha 14:20 27. března 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Povinnost operátorů zpřístupňovat údaje policii by mohla skončit. Podle Bradáčové jde ale o důležitý důkaz. (ilustrační foto) | Foto: Fotobanka Pixabay | Zdroj: Fotobanka Pixabay

Bradáčová zdůraznila, že zločin se vyvíjí, objevují se stále nové formy kriminality, často spojené s elektronickou komunikací. Provozní a lokalizační údaje umožňují policii například zjistit, zda spolu určití lidé komunikovali po telefonu, případně kde se při tom pohybovali.

„Na počátku je to důkaz, který umožňuje policii, aby dohledala důkazy další, stěžejní,“ popsala Bradáčová u soudu, kde vypovídala jako takzvaná informovaná osoba. Operátoři nyní musejí údaje – bez obsahu zpráv a hovorů – uchovávat půl roku a na požádání je zpřístupňovat policii, orgánům činným v trestním řízení či tajným službám.

Zrušení povinnosti navrhla Ústavnímu soudu skupina poslanců. Argumentují zejména ochranou soukromí a osobních údajů. Plošné shromažďování považují za nepřípustné, půlroční dobu uchovávání za příliš dlouhou, okruh trestných činů, u kterých lze o data žádat, mají za příliš široce vymezený.

‚Zmražení‘ jako alternativa

Pokud by se měla šestiměsíční lhůta pro uchovávání dat zkracovat, bylo by podle Bradáčové vhodné doplnit právní úpravu nějakým jiným institutem, například „zmražováním dat“. Předběžné opatření by nařídilo operátorům, aby konkrétní data pro policii „zmrazili“ a uchovali.

Bradáčová zdůraznila, že provozní a lokalizační údaje jsou důležité také pro partnery v zahraničí při vyšetřování drogové kriminality, obchodu s lidmi či zbraněmi, ale také terorismu.

Ústavní soudci si na středu pozvali zástupce telefonních operátorů, ministerstva vnitra, žalobců, obhájců i policie. Rozhodnutí v tento den pravděpodobně nepadne.

