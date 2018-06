Stíháme pět osob a jednu firmu za úplatky a vydírání, řekla vrchní žalobkyně Bradáčová

Rozsáhlá akce Národní centrály proti organizovanému zločinu má první výsledky. Podle informací serveru iROZHLAS.cz žalobci stíhají pět osob a jednu firmu. Aktualizujeme Praha 14:59 28. 6. 2018 (Aktualizováno: 15:14 28. 6. 2018) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Národní centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ) spustila rozsáhlý zásah na několika místech v Česku. Prohlídky probíhají i ve zdravotnických zařízeních, a to například v Nemocnici Na Bulovce. | Foto: Michaela Danelová, Petra Holinková, Marián Vojtek | Zdroj: iROZHLAS.cz

Článek průběžně aktualizujeme.

„Mohu potvrdit, že Vrchní státní zastupitelství v Praze vede dozor v trestní věci, v níž právě teď Policie České republiky - a to Národní centrála proti organizovanému zločinu - provádí úkony v trestním řízení, které spočívají v provádění domovních prohlídek a prohlídek nebytových prostor,“ sdělila serveru iROZHLAS.cz vrchní státní zástupkyně Lenka Bradáčová.

„Doposud bylo zahájeno trestní stíhání proti pěti fyzickým a jedné právnické osobě, a to pro zločin přijetí úplatku, pokusu o vydírání, sjednání výhody při zadání veřejné zakázky a podplácení. Trestní řízení je vedeno se zadávacími řízeními na dodávku služeb do Nemocnice Na Františku a Nemocnice Na Bulovce,“ řekla Bradáčová. Za tyto trestné činy jim hrozí od pěti do dvanácti let vězení.

Národní centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ) spustila rozsáhlý zásah na několika místech v Česku. Prohlídky probíhají i ve zdravotnických zařízeních, a to například v Nemocnici Na Bulovce. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) serveru iROZHLAS.cz řekl, že kriminalisté zadrželi jejího ředitele Františka Nováka. Kriminalisté z centrály navštívili i Nemocnici Na Františku. Zásah probíhá také v kancelářském komplexu na Chodově. Policisté stojí u vjezdu do podzemního parkoviště jedné z budov, kde sídlí i zdravotnická společnost B. Braun. Kriminalisté jsou rovněž v Perucké ulici, kde se nachází společnost HTS Corporate Group.

