Výběr z médií: podezřelé nákupy roušek a respirátorů, lékařské prohlídky na dálku a jeřábi z Česka

V sobotním výběru z médií se dočtete o údajně předraženém nákupu roušek a respirátorů, který nově vyšetřuje pražské vrchní státní zastupitelství. Úřad řšeí v souvislosti s ochrannými pomůckami nejméně osm trestních oznámení, píší Seznam Zprávy. Koronavirus dopadne i na české vysoké školy, musí totiž začít šetřit, upozorňují Lidové noviny. Více ve víkendovém výběru z médií, který pro vás sestavil Radiožurnál. Praha 6:46 20. června 2020

Regionální deník

Lékaři by mohli pacienty častěji vyšetřovat na dálku. Píše to Regionální deník. Podle něj se během nedávného nouzového stavu takzvaná telemedicína osvědčila. Ministerstvo zdravotnictví proto už začalo připravovat pravidla, podle kterých by konzultace na dálku fungovaly. Takzvaná telemedicína by podle Regionálního deníku byla vhodná třeba pro lidi s vysokým tlakem. Ti teď na kontroly často chodí i čtyřikrát ročně. V budoucnu by ale mohly stačit jen dvě kontroly v ordinaci a dvě konzultace po telefonu.

Seznam Zprávy

Nákup údajně předražených roušek a respirátorů nově řeší pražské vrchní státní zastupitelství, tedy úřad, který vede žalobkyně Lenka Bradáčová. Zjistil to server Seznam zprávy. Vrchní zastupitelství případ převzalo, protože existuje podezření, že státu mohly vzniknout velké škody. Úřad řeší nejméně osm trestních oznámení. Seznam zprávy zná obsah nejméně jednoho z nich. Konkrétně jde o oznámení, které podal šéf lidovců Marian Jurečka. Ten upozornil, že ministerstvo zdravotnictví nakupovalo roušky a respirátory za mnohem vyšší ceny, než bylo obvyklé v minulosti. Server Seznam zprávy taky píše, že ministerstvo roušky a respirátory objednávalo od údajně nedůvěryhodných firem. Jedna z nich má například utajeného vlastníka z Belize, další společnost pak nemá webové stránky a sídlí na takzvané fiktivní adrese v centru Prahy.

Lidové noviny

České vysoké školy kvůli koronaviru musí šetřit. Tématu se věnují Lidové noviny. Třeba největší česká vysoká škola, Univerzita Karlova, musí snížit výdaje plánované na letošek zhruba o miliardu a půl. Univerzity podle deníku už požádaly o pomoc vládu. A kabinet podporu zváží. Úspory v řádech desítek milionů už teď plánují třeba taky pražská zemědělská univerzita nebo brněnská Masarykova univerzita. Vysoké školy by podle ministra školství Roberta Plagy z ANO letos mohly získat v součtu až miliardu a půl. Tato částka ale ztráty určitě nepokryje, bude se o ni totiž muset podělit 26 státních škol. Lidové noviny zároveň píšou, že Plaga slíbil, že víc peněz vysokým školám pošle i v příštích letech.

Mladá fronta Dnes

Opatření proti šíření koronaviru byla podle Václava Klause zbytečně přísná. Bývalý prezident to řekl v rozhovoru pro Mladou frontu dnes. Nebezpečí nákazy by už lidé podle něj teď neměli zbytečně přeceňovat. Klaus v rozhovoru ale mluvil i o dalších tématech: kritizuje třeba, že nikdo z evropských politiků podle něj není schopný být rovnocenným partnerem amerického nebo čínského prezidenta.

Právo

Jeřábům z Česka se na Dálném východě daří. To je titulek sobotního deníku Právo. To píše o ptácích z brněnské zoo, které ornitologové vypustili na východě Ruska. Jeřábi z Brna jsou zajímaví tím, že se bez problémů začlenili do už existujících hejn divokých ptáků. Brněnští jeřábi se tak například naučili táhnout z východního Ruska do zimovišť do Číny nebo Jižní Korey, což je poměrně zajímavý poznatek. Mladí jeřábi totiž znalost cesty na zimoviště nemají danou geneticky jako například husy, ale musí se ji naučit. Až dosud se zdálo, že ji můžou pochytit jen od rodičů. Čeští ornitologové prokázali, že se ji můžou naučit i od dalších ptáků, se kterými nejsou příbuzní.