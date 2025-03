Advokát chce bránit jmenování Bradáčové nejvyšší státní zástupkyní. Podal návrh Ústavnímu soudu

Ústavní soud obdržel návrh na zrušení vládního usnesení o jmenování Lenky Bradáčové do funkce nejvyšší státní zástupkyně. Návrh podal pražský advokát Václav Voříšek. Zároveň požádal soud, aby zrušil zákonnou podmínku, že kandidát na nejvyššího žalobce musí mít nejméně šestiletou praxi jako státní zástupce. Vyplývá to z přehledu plenárních věcí na webu soudu. Podle Bradáčové podal Voříšek obdobné návrhy i v minulosti. Aktualizováno Praha 12:39 17. 3. 2025 (Aktualizováno: 12:59 17. 3. 2025) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ústavní soud řeší jmenování Lenky Bradáčové nejvyšší státní zástupkyní | Foto: Tomáš Novák | Zdroj: Český rozhlas

O tom, že Bradáčová nahradí Igora Stříže, rozhodla vláda letos v lednu. Dosavadní pražská vrchní státní zástupkyně se funkce ujme od dubna. Stříž byl nejvyšším státním zástupcem od roku 2021. Svou rezignaci vysvětlil rodinnými a osobními důvody.

Voříšek řekl, že jmenování nové nejvyšší státní zástupkyně bylo bleskové a nepřecházela mu širší debata. „Mělo by se odehrát v rámci nějakého výběrového řízení, kam by se mohli přihlásit nejen státní zástupci, ale také třeba advokát nebo soudce,“ řekl Voříšek.

Soud by se podle Voříška měl také vyjádřit k ústavnosti části zákona o státním zastupitelství. Zákon říká, že předpokladem pro jmenování do funkce nejvyššího státního zástupce je právní praxe v délce nejméně deset let, z toho nejméně šest let ve funkci státního zástupce.

Poukázal na to, že například předseda Ústavního soudu nemusí nutně být kariérním soudcem. I nejvyššího státního zástupce by tak podle Voříška mohl dělat reprezentant jiné právní profese.

„Pan advokát Voříšek pravidelně již několik let podrobuje personální rozhodnutí v soustavě státního zastupitelství soudnímu přezkumu,“ podotkla Bradáčová pro server iROZHLAS.cz a Radiožurnál.

„Jedno z posledních rozhodnutí, kdy pan advokát Voříšek napadl jmenování státního zástupce u Nejvyššího správního soudu, se dotýkalo jmenovacího procesu současného nejvyššího státního zástupce JUDr. Igora Stříže. Optikou předešlého tak hodnotím i tento návrh,“ dodala s tím, že dále není třeba se k Voříškovi vyjadřovat.

Rozhodovat bude plénum

Ústavní soudci Voříškův návrh dostali 10. března. Soudkyní zpravodajkou se podle rozvrhu práce stala Veronika Křesťanová. Rozhodovat však bude plénum, tedy sbor všech 15 ústavních soudců a soudkyň. Zatím soud pouze vyzval Voříška k doplnění návrhu.

Funkční období nejvyššího státního zástupce je po novele zákona časově omezené, a to na sedm let. Na rozdíl od vrchních, krajských a okresních vedoucích státních zástupců zákon nepředpokládá, že by nejvyšší státní zástupce vzešel z výběrového řízení.

Bradáčovou navrhl ministr spravedlnosti Pavel Blažek (ODS). Zdůvodnil to jejími zkušenostmi, nestranností a bezúhonností, dále tím, že se nebude nikoho bát a je respektovaná nejen v právnickém prostředí.