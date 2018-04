Škola vytváří společenské hodnoty, politika do ní patří, myslí si studentka Lenka Štěpánová

Nechceme levnou jízdu za horším vzděláváním. Tak se jmenuje akce středoškolských studentů, kteří kritizují kroky vlády. Sklízí za to uznání, ale i kritiku. Podle předsedkyně České středoškolské unie Lence Štěpánové ale studenti mají právo vyjádřit se ke společenským otázkám a politice. DVACET MINUT RADIOŽURNÁLU Praha 7:26 14. dubna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Lenka Štěpánová se také účastnila studentského protestu Vyjdi ven, protože jí nevyhovuje, jak se zachází s veřejným prostorem nebo ústavními hodnotami. „To, že se žáci mohou vyjádřit k veřejnému dění, je důležité a je to něco, co bychom měli kultivovat, nikoliv zapírat,“ říká.

Kriticky se k akci vyjádřil například poslanec ODS a bývalý ředitel pražského gymnázia PORG Václav Klaus mladší, který se nechal slyšet, že svým studentům by na podobný protest nedal volno s tím, že politika do škol nepatří.

„Pan Klaus je známý tím, že nemá rád demokratické vzdělávání, nemá rád cokoliv demokratického ve škole, to znamená, že nemá rád, ani když se studenti vyjadřují k tomu, co se jich bezprostředně týká,“ upozorňuje.

Politika podle ní naopak do škol patří – škola vytváří společenské hodnoty a ve chvíli, kdy ignoruje témata, která hýbou veřejným prostorem, podporuje to, že by se občané naší země neměli zabývat tím, co se děje okolo nich.

„Politika ve smyslu agitace na školy nepatří, ale politika ve smyslu hovorů o tom, co se děje ve společnosti, témata mediálního vzdělávání a politické scény, to vše do škol patří,“ zdůrazňuje.