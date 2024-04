Děsím se chvíle, kdy Fiala se svým light socialismem vyhraje volby. ODS mívala jinou DNA, říká Zlámalová

Předseda ODS Petr Fiala má za sebou úspěšný kongres ODS, kde obhájil už po páté pozici předsedy a vzkázal, že jeho cílem bude výhra v příštích parlamentních volbách. Podle komentátorky z Czech News Center Lenky Zlámalové to tak dopadnout může, ale důvody jsou jiné, než si ODS asi myslí. „Vláda toho totiž dělá strašně málo, k tomu některé věci hrozně špatně," kritizuje v rozhovoru pro Český rozhlas Plus. Osobnost plus Praha 0:19 17. dubna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Lenka Zlámalová | Foto: Karolína Němcová | Zdroj: Český rozhlas

V Osobnosti Plus komentátorka vysvětluje, že je teď už téměř 800 tisíc lidí, kteří vážně uvažují, že volit nepůjdou – a jsou to hlavně voliči současné pětikoalice.

„Pak přijde den ,D‘, všude bude ,svítit‘ Andrej Babiš (ANO), ale dopadne to jako minule. Průzkumy totiž vypadaly velmi podobně i před parlamentními volbami v roce 2021. Politicky to je vlastně dobrá zpráva, ale pro stav naší země to dobrá zpráva není. My se jen bráníme největšímu zlu, ale Česko fatálně stagnuje. Vůbec nemáme našlápnuto k tomu, z čeho budeme prosperovat, z čeho budeme růst,“ říká Zlámalová.

„Takže paradoxně politický úspěch Petra Fialy může znamenat to, že se utvrdí a řekne si, že to jeho nicnedělání – light socialismus, který tady provozuje –, je cesta k volebním výhrám a bude v tom pokračovat. A toho se děsím,“ přiznává Zlámalová.

Má ODS nástupce?

Po kongresu ODS se otevírají i další otázky, a to proč si strana negeneruje i další vůdce a případné Fialovy nástupce.

„Vedle Tomáše Pojara vidím v zásadě dva tři muže, kteří mají tah na branku. Pojar je člen ODS, ale není to klasický politik, ale národně bezpečnostní poradce a tvůrce celé naší bezpečnostní a zahraniční politiky. A pak jsou to dva místopředsedové, kteří dostali silnější mandát než Fiala,“ vypočítává.

„Martin Kupka a Alexandr Vondra zjevně teď dostali silný mandát ne proto, že by na kongresu měli úžasné projevy, ale protože lidé za nimi vidí práci. Konkrétně to, jakým způsobem se dokázali postavit v Evropě normě Euro 7 zakazující spalovací motory. Oni ale někde nekřičeli, že je všechno špatně, ale dali dohromady blokační koalici, předvedli reálnou práci, která měla reálné výsledky. A já myslím, že náročný volič ODS si toho cení,“ uvažuje.

To, že by ale v budoucnu Fialu vystřídal právě Vondra, to komentátorka následně vyvrací, protože se chce znovu soustředit tzv. na Evropu.

„Je to ale bezpochyby nejvýraznější europoslanec, který odvedl spoustu práce na jádru a jeho legitimizaci,“ připomíná s tím, že Martin Kupka tuto ambici má.

Fiala do Bruselu?

„Když si divoce zaspekulujeme, že by Fiala mohl chtít odejít do Bruselu – a on to několikrát i na kongresu vyvrátil –, tak přesto Hospodářské noviny rozehrávají úvahu, že by se Petr Fiala mohl stát předsedou Evropské rady, tedy po Charlesi Michelovi. To by byl elegantní odchod,“ říká Zlámalová.

„Fiala je politolog zaměřený na EU, takže po něčem takovém jistě touží. A dá se určitě vytvořit i situace, kdy by to nebylo považováno za nějaký útěk před odpovědností. Pokud by dejme tomu ODS, případně koalice Spolu, volby vyhrály a Fiala by byl v Bruselu žádaným jako vítěz,“ pokračuje.

„A pak by se tady vytvořil příběh, že tam jsou přece ty důležité věci: Green Deal, migrace, podpora Ukrajiny apod.,“ pokračuje komentátorka ve spekulaci a dodává, že pak by logickou úvahou byl nástupcem současný ministr dopravy a místopředseda ODS Martin Kupka.

Ze samotného premiéra Fialy má Zlámalová pak velmi smíšené pocity.

„Na jedné straně je extrémně citlivý na jakoukoli kritiku – a bylo to vidět i na kongresu, kdy v zásadě ani žádná kritika nezazněla. Celé to bylo plné konsensu. Ale myslím, že v každé politické straně to má trošku vřít nějakým intelektuálním kvasem, ale tohle tam tedy vidět rozhodně není,“ shrnuje.

V čem je pak předseda ODS doslova podle komentátorky tragický, je sociálně ekonomická politika.

„Kde se ukazuje, že vlastně ekonomice vůbec nerozumí a nemá pro ni cit. A v zásadě nemá ani zdravě kapitalistické instinkty.“

„To všechno ale přináší stagnaci země. Vypadá to, jakoby se jen ODS chtěla držet u moci a koukat na to, jak země stagnuje. No, jestli to ODS stačí, tak dobře. Ale ODS mívala trochu jinou DNA. Teď je spíš na cestě do propasti,“ myslí si Zlámalová.

Fiala vs. Klaus

Fiala tak pravděpodobně vydrží ve funkci šéfa naší nejvíc pravicové strany déle než Václav Klaus, který ale byl dobrý ekonom a lídr.

„Asi Fiala využívá motta, podle kterého kdo nic nedělá, nic nezkazí. Klaus toho spoustu dělal, mnohé se nepovedlo, ale rozhodně nemůžeme říct, že by Klausovo období bylo stagnační,“ hodnotí.

„Také Klausovy kroky vyvolaly obrovské emoce – privatizace, deregulační věci atd. – a rozhodně na tom nebyl společenský konsensus. A teď je otázka, kterou věc tady doopravdy prosadila ta vláda Petra Fialy? To je jen uhlazování,“ říká komentátorka.

„Na kongresu mě fascinoval ještě jeden jeho výrok, podle kterého se splnilo už 60 procent všeho, co se slíbilo. Tak třeba jen jeden ze slibů, který jsem vnímala velmi silně, bylo omezení státu – ale na úřadech je dnes ještě víc lidí než za vlády Andreje Babiše,“ dodává Lenka Zlámalová.

Víc si poslechněte v audiozáznamu Osobnosti Plus výše.