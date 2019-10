Výbuch plynu poničil bytový dům v Lenoře na Prachaticku. Jeden muž zemřel, dva jsou těžce popálení

V Lenoře na Prachaticku vybuchl ve čtvrtek časně ráno plyn v bytovém domě. Dva muži jsou těžce popáleni, dalších sedm lidí je lehce zraněno, řekla mluvčí jihočeské záchranné služby Petra Kafková, záchranáři na místě ještě zasahují. Hasiči evakuovali z domu 19 lidí, jeden člověk se pohřešuje, řekla mluvčí jihočeských hasičů Jana Neškodná. Aktualizujeme Lenora (Prachaticko) 7:57 3. 10. 2019 (Aktualizováno: 8:45 3. 10. 2019) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ilustrační foto | Foto: Jan Kostík | Zdroj: HZS hlavního města Prahy

Třípodlažní bytový dům vedle hlavní silnice v Lenoře je zdemolovaný. Příčina výbuchu i škody zatím nejsou zjištěny. Výbuch a požár domu byl hasičům ohlášen ve 04:08. Na místě je nyní sedm hasičských jednotek.

„Policisté po čtvrté hodině ranní vyjížděli k požáru bytového domu do obce Lenora. Došlo k evakuaci dvaceti osob, při požáru utrpělo zranění osm lidí, na místě byl i vrtulník letecké záchranné služby,“ řekla Radiožurnálu mluvčí jihočeské policie Štěpánka Schwarzová.

Záchranná služba po příjezdu na místo vyhlásila stav mimořádné události kvůli většímu počtu zraněných. „Aktuálně posádky na místě ještě zasahují. Máme ošetřených devět zraněných, z toho dva lidé byli zraněni těžce,“ uvedla Kafková.

Šlo o dva dospělé muže, kteří utrpěli velmi těžká popálení a vrtulník je přepravil do Prahy na Vinohrady. Sedm lehce zraněných záchranná služba odvezla do spádové nemocnice do Prachatic a Strakonic.

„Je to bytovka o šesti bytech, takže zhruba šest rodin – patnáct až dvacet lidí. Evakuované byly ještě okolní dvě budovy, které jsou s ní spojeny,“ řekl Radiožurnálu místostarosta Lenory z uskupení Lenora žije Jiří Pojsl.

Na místě nyní zasahuje pět posádek záchranné služby a byla aktivována i letecká záchranná služba Armády ČR se dvěma vrtulníky. Záchranné službě pomáhala také posádka z Modravy. „Chtěla bych poděkovat a vyzdvihnout součinnost s místní lékařkou, která posádkám záchranné služby velmi výrazně pomáhala,“ řekla Kafková.