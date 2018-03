Zákon proti hanobení prezidenta? Pokud budou občané chtít, půjdeme do toho znovu, říká komunista Luzar

Každý má právo se vyjádřit, toto právo by ale mělo končit tam, kde ohrožuje práva druhého, zvlášť práva prezidenta České republiky. To jsou slova nově zvoleného předsedy poslaneckého podvýboru pro svobodu slova a komunistického poslance Leo Luzara, který již dříve navrhoval znovu zavézt trestný čin hanobení prezidenta republika, a to se sazbou až ročního vězení.

Praha 21:30 15. března 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít