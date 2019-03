Pražská muslimská obec odmítla výroky svého předsedy, který na facebooku vyzval k vyzbrojování

Pražská muslimská obec se distancovala od vyjádření svého nového předsedy Leonida Kušnarenka, který ve videu zveřejněném na svém facebookovém profilu nabídl členům obce pomoc s vyzbrojením. Organizace na sociální síti uvedla, že jakákoliv prohlášení Kušnarenka jsou soukromá a nereprezentují názory muslimů žijících v České republice. Kušnarenkův vzkaz odsoudil ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD). Předpokládá, že se do věci vloží policie. Praha 15:48 19. března 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Předseda pražské muslimské obec Leonid Kušnarenko | Foto: MICHAL RŮŽIČKA / MAFRA | Zdroj: Profimedia

Kušnarenko zveřejnil video v neděli, tedy krátce po pátečním masakru v mešitách v novozélandském městě Christchurch.

„Ve světle posledních tragických událostí informuji všechny naše členy, hlavně se jedná muže: všichni, kteří mají zájem si udělat zbrojní průkaz, ozbrojit se kvůli ochraně majetku a zdraví, obraťte se na mě a já vám s tím pomůžu,“ uvedl právník Kušnarenko v půlminutovém vzkazu natočeném na pražském Václavském náměstí.

„Jakákoliv prohlášení nebo jednání členů představenstva a předsedy pana Kušnarenka jsou jejich soukromá a nereprezentují názory muslimů žijících v Praze ani v ČR,“ reagovala Pražská muslimská obec.

Upozornila, že nové představenstvo vzešlo z voleb, jejichž korektnost nyní zkoumá vnitřní vyšetřování. Až do jeho skončení je prý činnost nového představenstva omezena, a to z rozhodnutí Ústředí muslimských obcí.

„Zaprvé jsem rád, že část muslimské komunity to video odsoudila, to si myslím, že je správný krok. Pro mě je to nepřijatelné, vyzývat, zejména v takovéto atmosféře, k tomu, aby se lidé masově ozbrojovali,“ řekl v úterý novinářům Hamáček.

„Nemůžu vstupovat do práce policie, nicméně předpokládám, že Policie ČR bude požadovat po tom pánovi vysvětlení jeho výroků,“ dodal.

‚Jde o prevenci‘

Kušnarenko pro server Deník N vysvětlil, že video zveřejnil kvůli islamofobním náladám v Česku. „Jde o prevenci, prohlásil jsem to proto, aby si různí pomatenci rozmysleli, zda jít do mešity a dělat zlo. Ano, řekl jsem, ať si udělají zbrojní průkaz, ale ať to dělají jenom kvůli tomu, aby chránili sebe a svůj majetek,“ řekl právník.

Tvrdí, že s jeho výzvou nesouhlasí pouze předchozí vedení pražských muslimů.

Od Kušnarenkova videa se podle serveru distancoval i předseda Ústředí muslimských obcí Muníb Hasan Alravi. Ten také sdělil, že jeho organizace řeší stížnosti pražských muslimů na nové vedení. Před volbami se údajně na seznam voličů zaregistrovaly desítky muslimů z Kavkazu či Střední Asie, kteří mohli ovlivnit výsledek hlasování.