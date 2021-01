Státní zastupitelství vraždu Hrůzové znovu neotevře. Důkazy podle něj stále ukazují na vinu Hilsnera

Pražské vrchní státní zastupitelství nenašlo důvody, na jejichž základě by se soud měl znovu zabývat případem židovského mladíka Leopolda Hilsnera, který byl v roce 1900 v Písku odsouzen za vraždu devatenáctileté Anežky Hrůzové k trestu smrti. Potvrdilo závěry žalobce v Českých Budějovicích 120 let starou kauzu neotvírat. Sdělil to advokát Lubomír Müller, který žádal o přezkum. Právník podal trestní oznámení na možné spolupachatele vraždy.

Praha 13:06 25. ledna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít