Stát znovu řeší, kdo bude hasit lesy ze vzduchu. Jestli se nedohodneme, vyhlásím soutěž, říká ministr

Stát znovu řeší, kdo bude v létě hasit lesy ze vzduchu. Pro letošní rok ministerstvo podepsalo smlouvu na pronájem vrtulníků od soukromníka jen den předtím, než měli Češi začít držet leteckou hasící pohotovost i pro další země Evropské unie. Ministr zemědělství slibuje, že tentokrát jeho resort vše zvládne dřív. Opět taky prověřuje, jestli pohotovost nemůžou držet například vrtulníky armády. Praha 20:17 3. října 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Black Hawk polské Policie zasahuje při požáru v Hřensku | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Kde hasily vrtulníky Black Hawk 16. 7. les u Jetětic na Písecku

19. 7. les u Býkovic na Blanensku

22. 7. les u Sedla v Karlovarském kraji

14. 8. průmyslová hala ve středočeském Žebráku

24. 8.–1. 9. lesní požáry v Řecku

26. 8. požár pražců poblíž hnědouhelné elektrárny Tisová v západních Čechách

7. 9. les u Maxoviček v Ústeckém kraji (zdroj: HZS ČR)

Z oranžového bambivaku, který se houpe na laně visícím z vrtulníku, prší tři tisíce litrů vody na hořící les v národním parku blízko řecko-turecké hranice. Takový výhled měli čeští hasiči při letošním třítýdenním zásahu v Řecku.

Společně s nimi totiž na pomoc vyrazil i vrtulník Black Hawk. Na místě nalétal 24 hodin a zvládl skoro 50 shozů vody.

Česko mělo dva vrtulníky pronajaté od poloviny července do poloviny září. Podle ministerstva zemědělství pronajaté vrtulníky nalétaly asi polovinu z předplacených 200 hodin.

Lesy v Česku hasily celkem čtyřikrát. K dalším patnácti lesním požárům letos vyletěly menší policejní vrtulníky.

Za letošní červenec a srpen hasiči evidují asi 560 lesních požárů – to je zhruba stejně jako loni, kdy hořelo v národním parku České Švýcarsko. Spálená plocha lesů je ale letos výrazně menší. Zatímco loni za letní měsíce přesáhla 1100 hektarů. Letos shořela asi desetina.

Podle statistiky hasičů ale přes letní měsíce přibylo požárů polí, luk a dalších travních porostů. Celkově tak hasiči zaznamenali v červenci a srpnu asi 1700 požárů v přírodním prostředí – tedy přibližně o 200 víc než loni.

Pronajaté vrtulníky Black Hawk zasahovaly také při hašení pražců poblíž hnědouhelné elektrárny Tisová v západních Čechách a průmyslové haly ve středočeském Žebráku.

„Byl to požár zcela výjimečného rozsahu. Je přece logické, že když máme k dispozici hasební techniku a žádné lesní požáry nehrozily, tak jeden z vrtulníků byl poskytnut k hašení průmyslové haly v Žebráku,“ vysvětluje ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL), proč se jeho resort rozhodl dát hasičům pronajaté vrtulníky k dispozici, přestože podle smlouvy mají sloužit jen k hašení požárů v lesích.

Evropské peníze

Většinu nákladů na pronájem vrtulníků pokryly peníze od Evropské unie, které Česko dostalo za to, že je připravené pomoci i v dalších zemích. Techniku nabízeli hasiči Řecku i k hašení červencového požáru na ostrově Rhodos. Vrtulník byl připraven vyrazit i do Slovinska pomáhat při rozsáhlých srpnových povodních.

Příští rok chtějí mít hasiči vrtulníky k dispozici znovu. „S tím, že bychom byli rádi, aby ta doba, kdy vrtulníky budou hrazené Evropskou komisí, byla alespoň od května po září,“ upřesňuje náměstek generálního ředitele hasičů Petr Ošlejšek s tím, že právě v této době bývají požáry lesů časté.

Hasiči po 50 hodinách dohasili požár haly v Žebráku. Poslední jednotky po poledni ukončily práce Číst článek

Požadavky na parametry techniky zůstávají stejné jako letos. Potřeba je vrtulník, který unese alespoň 3000 litrů vody a zvládne být na místě požáru do 90 minut od žádosti o jeho nasazení.

Úkol zajistit potřebnou techniku opět zůstává na ministerstvu zemědělství. Dokončit zakázku na pronájem vrtulníků byl letos na začátku prázdnin jeden z prvních úkolů, který musel Marek Výborný jako nový ministr zemědělství řešit.

V té době už byla se zpožděním vypsaná veřejná soutěž a na české vrtulníky čekala i Evropská unie. Zajištění letecké techniky přitom ministerstvo ještě pod vedením Zdeňka Nekuly (KDU-ČSL) řešilo už od června 2022. Po ničivém požáru v národním parku České Švýcarsko hasiči své požadavky přehodnotili.

Jak už dřív popsaly Radiožurnál a iROZHLAS.cz, úřady se ale neshodly, kdo by měl hasicí pohotovost přes léto zajišťovat. I proto se vypsání tendru a následné podepsání smlouvy protáhlo.

Tři ministerstva

Řešení pro následující léto chce mít Nekulův nástupce ministr Výborný ujasněné do konce roku. V tuto chvíli podle něj pokračují jednání s ministerstvem vnitra a zástupci hasičského sboru. Do jednání zasahuje i ministerstvo životního prostředí. Pod to totiž spadají lesy například v národních parcích. Smlouvu na pronájem jednoho z vrtulníků letos proto podepisoval právě resort životního prostředí.

Česko se neshodne, kdo bude hasit lesy ze vzduchu. Nekula si před rezignací vzpomněl na armádu Číst článek

Jeho šéf Petr Hladík (KDU-ČSL) zároveň upozorňuje na to, že kvůli klimatické změně bude velkých lesních požárů do budoucna zřejmě víc. Podle Hladíka by mělo dlouhodobě hašení i předcházení vzniku rozsáhlých požárů spadat pod ministerstvo vnitra. „Z těch zkušeností, které jsme nabyli z letoška, tak by bylo vhodné to koncentrovat k ministerstvu vnitra,“ řekl Hladík Radiožurnálu.

Ministerstvo vnitra v otázkách ohledně lesních požárů odkazuje na hasiče. Ti sice mají jasnou představu o požadavcích, zároveň ale zdůrazňují, že prevence vzniku požárů v lesích je povinností vlastníků. A že zajištění a zaplacení letecké pohotovosti pro případný zásah proti požáru na sebe vzalo ministerstvo zemědělství.

„Mám hlavní zájem na tom, abychom měli k dispozici vlastní prostředky a nemuseli jsme si tuto službu outsourcovat,“ říká ministr zemědělství Výborný. „Oslovili jsme i armádu, jestli by nám nebyla schopna poskytnout třeba i formou pronájmu nějaké své prostředky,“ dodává Výborný.

Armáda podle mluvčí generálního štábu Magdaleny Dvořákové plánuje koupit transportní letoun, který by unesl až 6000 litrů. Teď ale může k hašení nabídnout jen vrtulníky s výrazně menší kapacitou.

Hasicí záchranku přes léto zajistí slovenská Heli Company. Tendr provázely nejasnosti a zpoždění Číst článek

„Aktuálně AČR může v případě potřeby a v závislosti na plněných úkolech vyčlenit dvě soupravy bambivaku (každý o objemu cca 1500 litrů) s leteckou technikou W3A Sokol,“ napsala Radiožurnálu Dvořáková s tím, že by vše záleželo na tom, jestli bude mít armáda v požadovaném období volné kapacity.

Základna pro letecké hašení

Hasiči celoročně využívají dva policejní vrtulníky s kapacitou 900 litrů – ty ale na letní provoz nestačí. Požádali si proto o unijní grant, ze kterého by mohli pro Česko jeden nebo dva větší vrtulníky nakoupit. Jestli peníze dostanou, by se měli dozvědět do konce tohoto roku.

Následně by museli vrtulníky vysoutěžit a čekat až firma specifickou techniku vyrobí. Hasiči tak předpokládají, že by vrtulník mohlo mít Česko k dispozici nejdřív v roce 2027, nejpozději v roce 2030.

Stejně dlouho by podle náměstka Ošlejška trvalo i nakoupení vrtulníků z českých peněz. Hasiči do budoucna počítají, že v Česku vznikne základna leteckého hašení.

Tři vrtulníky nakoupí z peněz Evropské unie, tři ze státního rozpočtu. Provozovat je bude letecká služba policie stejně jako teď vrtulníky s menší kapacitou. Nákup podporuje i ministr životního prostředí Hladík.

‚Nešlo mu jednoduše zabránit.‘ Přečtěte si osm detailů z expertního zkoumání požáru v Českém Švýcarsku Číst článek

Opakování soutěže

Jenže nic z toho příští rok ještě policie mít k dispozici zřejmě nebude. I přesto ministr Výborný znovu ověřuje, jestli stát vlastní techniku na příští rok opravdu nenajde.

Zároveň dodává: „Já nedokážu teď potvrdit, že budou mít Policie ČR nebo Hasičský záchranný sbor, ministerstvo vnitra tyto prostředky k dispozici.“ A omezené možnosti Výborný vnímá i u armády: „Je pravda, že Armáda ČR má primárně plnit jiné úkoly než hasit požáry.“

Pokud stát vlastní prostředky na příští rok nenajde, plánuje ministr Výborný znovu vypsat soutěž na soukromou firmu. Letos se do výběrového řízení se přihlásily dvě firmy. Podmínky splnila jen jedna – slovenská společnost Heli Company, jež provozuje vrtulníky zbrojaře Michala Strnada.

„Budu se snažit, aby parametry soutěže byly takové, aby to byla soutěž. To znamená, aby to nezůstalo u jedné nabídky,“ slibuje ministr Výborný.