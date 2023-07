Lesní požáry by mohla hasit armáda. ‚Jsme schopni pokrýt to vlastními kapacitami,‘ věří Výborný

Pohotovost při hašení lesních požárů by mohla mít na starosti armáda. A to přes vyhlášené výběrové řízení. Ministerstvo zemědělství o tom chce dál jednat, další kolo je v plánu na úterý čtvrtého července. Radiožurnálu to řekl ministr zemědělství Marek Výborný z KDU-ČSL. Tendr vyhlásil jeho předchůdce a spolustraník Zdeněk Nekula a vítězná firma by za něj mohla dostat 52 milionů korun. Výborný by rád peníze ušetřil. Praha 21:51 3. července 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „V tuto chvíli hledám cesty, jak se vyhnout tomu, abychom museli za tyto služby platit," říká o možnostech hašení požárů ministr zemědělství | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

„V tuto chvíli hledám cesty, jak se vyhnout tomu, abychom museli za tyto služby platit a abychom to, k čemu jsme zavázáni, mohli poskytnout prostřednictvím složek státu. V tomto případě přes Armádu České republiky,“ řekl Radiožurnálu nový ministr zemědělství.

Zároveň věří, že hašení případných lesních požárů je Česká republika schopná řešit sama z vlastních kapacit a je připraven o možném řešení jednat na úrovni ministerstev.

„Požádal jsem, aby se uskutečnila schůzka, na které budou zástupci ministerstva zemědělství, ministerstva životního prostředí, dále hasičského záchranného sboru a ministerstva obrany. Tedy všech čtyř klíčových institucí, kterých se tematika lesních požárů týká,“ dodává.

Radiožurnál v pondělí upozornil na to, že ministerstva zemědělství a obrany nepočítají s tím, že by pohotovost pro případ lesních požárů zajišťovala armáda. Na základě požadavků Hasičského záchranného sboru pak ministerstva vypsalo výběrové řízení. Shánělo v něm soukromou firmu, která by během letošního léta držela se svými dvěma vrtulníky pohotovost a v případě požáru přiletěla na pomoc

I přes vypsaný tendr se ale dva týdny před svou rezignací sešel bývalý ministr zemědělství Zdeněk Nekula (KDU-ČSL) s náčelníkem generálního štábu Karlem Řehkou. Zajímalo ho, jakou techniku mají vojáci pro letecké hašení.

„Zajímal se o naše kapacity a schopnosti v oblasti hašení, doložil jsem mu, jaké máme kapacity dnes a co plánujeme do budoucna, že je plánujeme rozšiřovat,“ potvrdil na dotaz Radiožurnálu šéf české armády.