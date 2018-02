Předraženou zakázku na oplocení lánské obory prošetřuje policie, píše Mf DNES

Jednatel firmy Kaiser, která zakázku na oplocení prováděla, ale potvrdil, že ho policisté vyslechli. Přiznal také, že zakázka byla dražší, než je obvyklé. „V lese se plotí za 50 korun za metr, tohle stálo tři sta. To se může sice jevit jako drahé, ale ono to bylo hodně specifické. Bylo to mnohem náročnější. Dělalo se to úplně jinou technologií, z jiných materiálů i v jiné kvalitě,“ uvedl pro Mladou frontu DNES Josef Kaiser.

Tisk: ve veřejných zakázkách Lesní správy Lány jsou nesrovnalosti za skoro půl miliardy Číst článek

O tom, že se policisté zakázkou zabývají, se redaktoři dozvěděli ze smlouvy na právní služby, kterou zmíněný šéf Lesní správy Lán Miloš Balák uzavřel s kanceláří „Musalová, Jansta". Advokáti přitom v této kauze mají hájit jak Lesní správu Lán, tak taky samotného Baláka.

Podle Mladé fronty policisté stíhají pouze Baláka. Protikorupční sdružení Oživení varuje, že může jít o zpronevěru státních peněz. „V takovém případě naprosto nechápu, co by tam právníci najatí státem dělali. Je to regulérní zpronevěra peněz ve prospěch obviněných osob. Státní peníze byly zneužity v rozporu s veřejným zájmem, do kterého rozhodně nespadá obhajoba lidí obviněných z manipulací s veřejnými zakázkami,“ myslí si šéf Oživení Martin Kameník.

Balákovým nadřízeným je hradní kancléř Vratislav Mynář. Ten ho přitom do funkce dosadil bez soutěže. Oba údajné vyšetřování předražené zakázky na oplocení nechtěli komentovat.

Baláka přitom detektivové před půl rokem obvinili ze zmanipulování jiné zakázky za 68 milionů. Podle mluvčího Hradu Jiřího Ovčáčka ale Balák nadále zůstává ve funkci, protože platí presumpce neviny a Balák nebyl z ničeho pravomocně odsouzen.