Soud uložil šéfovi Lesní správy Lány Balákovi tříletý trest za manipulaci se zakázkami. Vinný je i Tkadlec

Plaga se zrušení rotační výuky od 17. května nebrání. ‚Bude ale záležet na epidemické situaci,‘ podotýká

„Pokud by to šlo z epidemického hlediska 17. května, tak se tomu nikdo nebude bránit. Pokud to bude o týden později, bude to také dobrá zpráva,“ řekl ministr školství Robert Plaga (za ANO).