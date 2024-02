Padající směněné lesy. Dřevorubci kácí stromy u Podolí, poškodil je vítr i nákaza

Lesníci u Brna stále řeší následky pondělního silného větru. Ten vylámal nebo nebezpečně naklonil desítky stromů mezi brněnskou Líšní a Podolím. Cesta mezi obcemi je kvůli tomu od začátku týdne uzavřená. Auta i autobusy by se na ni měly vrátit po víkendu. Správci lesů i další majitelé ale budou muset stromy ještě důkladně zkontrolovat. Starost s tím bude mít i ministr spravedlnosti Pavel Blažek (ODS), kterému kus území patří. Brno 21:29 10. února 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Silný vítr vylámal nebo nebezpečně nalonil desítky stromů mezi brněnkou Lišní a Podolím. Cesta mezi obcemi je kvůli tomu od začátku týdne uzavřená | Foto: Tomáš Kremr | Zdroj: Český rozhlas

„Při větších větrech, ale někdy i při menších tady padají stromy, padají před auta,“ rozhlíží se nezávislý místostarosta Podolí Petr Čandrla po silnici pod příkrým svahem, ze kterého se naklání stromy.

Celý víkend bude kvůli kácení nebezpečných stromů uzavřená cesta mezi brněnskou Líšní a Podolím. Hlavně jasany tam vyvrátil pondělní silný vítr. Okamžité škody napravili hasiči, teď se o les starají dřevorubci

Místo dobře zná, je totiž i místní dobrovolný hasič. „Za poslední dva roky se množství výjezdů hasičů rázně zvedlo,“ zdůrazňuje, zatímco dřevorubci s pilami kácí jeden strom po druhém.

Čandrla věc řeší i přesto, že les roste na katastru sousední Líšně, hned za značkou konce obce Podolí. Zavřený úsek cesty, který musí řidiči i autobusy objíždět přes Slatinu, měří zhruba půl kilometru. V pondělí hned po úderu silného větru tam jako první zasahovali profesionální hasiči. Podle místních tam spadl strom před auto.

„Na místě jsme zjistili, že je tam několik stromů hrozících pádem. Několik jsme jich odstranili, zlikvidovali bezprostřední nebezpečí s tím, že jsme si na místo nechali přivolat zástupce úřadu městské části. S tím jsme tu věc probrali a místo jsme předali s tím, že tam pokračuje nebezpečí a ze strany majitele je potřeba stromy zajistit,“ popsal mluvčí jihomoravských hasičů Jaroslav Mikoška.

Hlavním majitelem jsou od loňska Lesy České republiky, získaly je směnou od Lesů města Brna. „V porostu převažuje jasan často napadený chalarou. V posledních dnech silný vítr desítky stromů, a zejména jasanů, vyvrátil a poškodil tak asi 40 metrů krychlových dřeva,“ upřesnila mluvčí státních lesů Eva Jouklová.

Městské lesy vyměnily s těmi státními pozemky u Podolí za parcely v brněnských Pisárkách. Prosadil si to magistrát. Radní chtěli získat území lesa v místě, kudy má vést plánovaná lanovka dopravního podniku z výstaviště k univerzitnímu kampusu. I porost v Pisárkách je ovšem problematický.

Rizikový stav

„V Pisárkách jsme to dostali do správy v roce 2022 a udělali jsme okamžitě pasportizaci porostu a zjistili jsme jeho stav a aktuálně je ten les uzavřený z důvodu rizikových těžeb, které by opravdu ohrožovaly cyklisty i běžné návštěvníky,“ zdůvodňuje mluvčí Lesů města Brna Monika Neshybová.

Městští lesníci, kterým dřív patřilo území u Podolí, se o něj starali nahodilou těžbou suchého dřeva. „V okamžiku, kdy se les stal předmětem směny mezi statutárním městem Brnem a Lesy České republiky za účelem získání pozemků pro lanovku v Pisárkách, zde byly z důvodu zadání znaleckých posudků zastaveny všechny běžné práce, aby posudek zůstal pro potřeby směny aktuální. Směna začala být projednávána na jaře 2021 a směnná smlouva byla podepsána v prosinci 2022 a poté vložena do katastru,“ vysvětluje Neshybová.

V Pisárkách se tedy bude kácet dál, stejně jako mezi Líšní a Podolím. „V porostu je mnoho souší, proto je potřeba v těžbě pokračovat v průběhu roku a taky vyhodnotit, které stromy by měly zůstat. Vše projednáme se zástupci pověřené obce Brno-město. V tomto ročním období nejde o žádný mimořádný případ,“ podotkla mluvčí státních lesů Jouklová.

Takový úkol budou mít zřejmě i další majitelé pozemků u Podolí. Mezi nimi i přímo město Brno, ale taky ministr spravedlnosti Pavel Blažek (ODS), kterému skoro jeden a půl hektaru lesa ve svahu patří a kde teď také leží čerstvě pořezané kmeny. Českému rozhlasu řekl, že se na jeho pozemku doteď nic podobného nestalo, a že v lokalitě naposledy káceli stromy loni na podzim. Dodal, že se do řešení situace určitě zapojí, pokud to bude nutné.