Aby pojem retence vody v krajině nebyl jen naplňováním klišé, říká nový šéf Lesů ČR

Generálním ředitelem státního podniku Lesy České republiky, se sídlem v Hradci Králové, se stane Dalibor Šafařík. Do funkce ho vybral ministr zemědělství Zdeněk Nekula z KDU-ČSL. Dalibor Šafařík byl od letošního června ekonomickým ředitelem podniku, řadu let působil na Lesnické a dřevařské fakultě brněnské Mendelovy univerzity. Hradec Králové 7:43 1. prosince 2022

Nastupující generální ředitel státního podniku Lesy České republiky Dalibor Šafařík je naším hostem. Funkce se má oficiálně ujmout v příštím týdnu.

Rozhovor s Daliborem Šafaříkem, novým generálním ředitelem státního podniku Lesy ČR

Jaké budou vaše první kroky a jaké jsou největší výzvy, před kterými aktuálně státní podnik stojí?

Prvním krokem bude jistě setkání se zaměstnanci ředitelství podniku a následně se širším vedením. Já v tuto chvíli, jak jsem avizoval, nechystám významnější personální změny. Protože podnik po uplynulých letech kůrovcové kalamity a dalších změnách potřebuje především stabilitu. A lidé klid pro práci.

Vy jste dnes řekl, že mezi vaše vize rozvoje firmy patří rozmanitost. Co to konkrétně znamená?

V případě lesnického hospodaření je to sledování a využívání přírodních procesů a jejich usměrňování, aby byly zajištěny všechny funkce lesa a lesních ekosystémů. Nejen funkce produkční, tedy produkce dřevní suroviny, ale i ostatní funkce, takzvané mimoprodukční.

Mojí letitou snahou je vždy poukazovat na to, že i produkční funkce lesů má v moderní společnosti své místo a není vhodné na ni zcela rezignovat.

Ministr zemědělství Zdeněk Nekula z KDU-ČSL vyzdvihl vaše dlouholeté zkušenosti z akademické sféry. Jak je chcete ve své práci využít?

Především řadou vazeb na akademické a vědecké autority tak, aby bylo možné jejich konzultací a nejnovějších poznatků vědy využít a implementovat je do hospodaření státního podniku.

Konkrétně mám například na mysli excelentní výstupy týmu brněnské Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity, ale i pražské Lesnické a dřevařské fakulty ČZU v oblasti hospodaření s vodou v lesních ekosystémech a v krajině.

Aby pojem retence vody v krajině nebyl pouze jednoduchým naplňováním klišé, ale opravdu funkční činnost a opatření vytvářená a realizovaná v systémech.

Mluvil jste o dopadech kůrovcové kalamity, jaká je situace tady ve východních Čechách?

Pokud bychom to vztáhli pouze na Královéhradecký kraj, tak mohu říci, že ta situace je již hodně stabilizovaná. Největší problémy jsme měli v oblasti Hořicka a tam už je kůrovcová kalamita téměř zpracována. Zůstávají nějaká lokální ohniska.

Když budeme hovořit o širším regionu východních Čech, tam máme ještě lokální problémy v okolí Nasavrk. Ale věřím, že i tam si s tím nový lesní správce poradí. A budeme schopni říci na konci příštího roku, že i tam jsme kůrovcovou kalamitu zvládli.