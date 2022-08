Lidé se chystají na zimu, zájem o dřevo se zvýšil natolik, že někde už ho nabízí jen na příděl

Češi si začali dělat zásoby dřeva k topení na několik let dopředu. Bojí se totiž dalšího zdražování. V některých regionech mají obchodníci už tolik objednávek, že zájemci musí na dřevo čekat i několik měsíců, někdy dokonce až do další těžby. Například státnímu podniku Lesy České republiky stoupla oproti loňsku poptávka o třetinu. Dřevo teď proto nabízí jen na příděl. Praha 8:02 21. srpna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít těžba dřeva, ilustrační foto | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

V Litomyšlských městských lesích rostly skokově ceny dřeva již před čtyřmi měsíci. Od té doby jejich nárůst dál pokračuje.

Obavy z přeprodeje vyústily v rozhodnutí vydávat dřevo na příděl

„Naposledy jsme zvyšovali ceny 23. května a teď znova. Na začátku jsme měli nějakých 1750, teď 1950. Za sypané jehličí jsme chtěli 1050, teď 1400. Takže to je v řádu stovek,“ říká Jaroslav Hrubeš z Litomyšlských městských lesů.

S vyšší poptávkou roste i cena. Jenže ani to zájemce neodrazuje od nákupu. Kvůli obavám z dalšího zdražování si lidé dělají mnohem větší zásoby, než byly tady na pile zvyklí. Materiál proto doslova mizí před očima a dříví dochází.

„Už ani tvrdé dřevo nebudu mít, protože dochází a budeme těžit tak nějak říjen, listopad. Teď už štípeme třikrát, i čtyřikrát týdně, pokud to jde. Loňský rok to přitom stačilo jednou, dvakrát do týdne. Poptávka je spíše po tvrdém dřevě z listnatých stromů, toho bude nedostatek,“ dodává Hrubeš.

Dřevo na příděl

V podniku Lesy České republiky chtějí masivním nákupům dříví předejít. A to i kvůli možnému přeprodávání materiálu. Nastavili proto maximální počet kubíků, který si můžou lidé odvézt, říká mluvčí firmy Eva Jouklová.

„Chceme zabránit spekulacím ve smyslu - levněji koupím a dráž prodám - proto je ve smlouvě uvedeno, že jde o dříví určené výhradně pro vlastní spotřebu a prodej fyzickým osobám limitujeme množstvím, které si mohou koupit - tedy 35 metrů krychlových na osobu za rok.“

Podle Jouklové lidé nakupují nejenom kulatinu z lesních skladů, zájem je taky o vlákninové dříví nebo samotěžbu - kdy si domácnosti dřevo sami zpracují v lese. Od loňského roku podnik navýšil ceny bezmála o 40 procent.

Podle Jiřího Svobody ze Sdružení vlastníků obecních, soukromých a církevních lesů se navíc dalšímu přepisování ceníků směrem nahoru Česko nevyhne. Vedle domácností totiž ve velkém nakupují dřevo i průmyslové podniky.

„Takže se dá předpokládat, že to ještě dál poroste, protože ta obava zpracovatelů, kteří zpracovávají dřevo chemicky na papír nebo na podobné výrobky, tak mají obavu, že významná část toho dřeva skončí někde v kotlích, takže se jich spousta předzásobuje. Trendově pořád ta cena poroste - ubývá lesů, díky tomu, že se těží víc, než dorůstá,“ vysvětluje Svoboda.

Loni lesníci vysadili nejvíc stromů v novodobé historii Česka. Podle Českého statistického úřadu se zalesňovaná plocha zvětšila bezmála o 41 tisíc hektarů, což je asi o 7 tisíc hektarů víc než tomu bylo předchozí rok.