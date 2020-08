Česko vysílá do Libanonu čtyřicetičlenný hasičský tým. V záchranářské skupině jsou i lékaři nebo psi

Letadlo s českým speciálním týmem hasičů je připraveno odletět do Bejrútu. Budou pomáhat vyprošťovat lidi, kteří zůstali v troskách po úterním výbuchu. Původně měli záchranáři odletět z ruzyňského letiště v 16.00, let však nabral zhruba tříhodinové zpoždění. Podle ministra vnitra Jana Hamáčka (ČSSD) bude Česko druhou nebo třetí zahraniční skupinou, která se do pomoci zapojí. Do Libanonu dorazili řečtí záchranáři, na cestě jsou i Francouzi. Praha/Bejrút 18:46 5. srpna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tým hasičů před odletem do Libanonu | Zdroj: Twitter - Hasičský záchranný sbor

Skoro čtyřicítka speciálně vycvičených hasičů letí do libanonského Bejrútu pomáhat s vyprošťováním lidí po explozi v tamním přístavu. Výbuch podle posledních zpráv zabil nejméně 135 lidí, zraněných je přibližně pět tisíc. Tlaková vlna zničila několik městských čtvrtí.

Takzvaný USAR tým trénuje pro případ podobných katastrof a je schopný na misi odletět do deseti hodin. Ve skupině jsou kromě hasičů i lékař, statik a psovodi.

„Psi jsou neustále připravováni. Jediné, co pro ně bude novinkou, budou klimatické podmínky, se kterými se na místě setkají. Budou se tedy muset aklimatizovat hlavně, co se týče počasí,“ řekl Radiožurnálu kynolog David Hynek, který s fenkou Daren jede na první podobnou misi.

Podle ministra vnitra Jana Hamáčka (ČSSD) budou čeští hasiči jedním z prvních zahraničních týmů, které se na místě do pomoci zapojí. „Tým tam bude tak dlouho, jak bude potřeba. Samozřejmě kritické jsou první hodiny a dny,“ uvedl ministr.

Podle Hamáčka je pro české hasiče klíčovou schopností vyhledávání osob psy, které mohou být pod troskami. „V Bejrútu spadla celá řada budov, takže je velká pravděpodobnost, že pod těmi troskami budou stále ještě živí lidé a proto jsou tam služební psi.“

Hasiči nakládají potřebný materiál do letadla společnosti Smartwings, které záchranáře přepraví do Bejrútu | Zdroj: Twitter - Hasičský záchranný sbor

Český tým dopraví do Libanonu letadlo soukromé společnosti Smartwings. Důvodem pro jeho vyslání bylo podle Hamáčka to, že do vládních airbusů by se vybavení záchranářů nevešlo a cesta letouny CASA by trvala výrazně delší dobu. Cena za dopravu činí podle Hamáčka 1,5 milionu korun a je pravděpodobné, že až tři čtvrtiny nákladů Česku zpětně proplatí Evropská unie.

Česká velvyslankyně v Libanonu Michaela Froňková ve středu v České televizi řekla, že libanonští představitelé uvítali českou pomoc i její rychlost. „Čím rychleji pomůžeme, tím ta pomoc bude efektivnější,“ řekla Froňková.

Podle Hamáčka Praha pomoc nabídla v úterý večer, Libanon zájem potvrdil ve středu časně ráno a záchranáře se podařilo vyslat osm a půl hodiny po potvrzení z libanonské strany.