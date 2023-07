Hasicí záchranku přes léto zajistí slovenská Heli Company. Tendr provázely nejasnosti a zpoždění

Česko už ví, kdo bude přes léto držet hasicí leteckou pohotovost. Tendr ministerstva zemědělství vyhrála slovenská společnost Heli Company. Zakázku resort vypsal i vyhodnotil se zpožděním. Provázely ji i další komplikace, kromě toho se také změnilo vedení úřadu: ministra Zdeňka Nekulu vystřídal Marek Výborný (oba KDU-ČSL). Nový šéf resortu trvá na tom, že od příštího roku si „hasicí záchranku“ zajistí stát sám. Praha 17:07 14. července 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vítězné firma jen za dvouměsíční držení pohotovosti má dostat 52 milionů. Vzlet a skutečné hašení se platí zvlášť (ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

S dvoutýdenním zpožděním začne v Česku působit „hasicí záchranka“. Tendr, ve kterém resort zemědělství společně s hasiči a ministerstvem životního prostředí sháněl soukromou firmu, jež by přes léto držela se svými dvěma vrtulníky pohotovost pro hašení případných lesních požárů, vyhrála slovenská společnost Heli Company. Výsledky veřejné soutěže resort zveřejnil v registru smluv.

Česko se neshodne, kdo bude hasit lesy ze vzduchu. Nekula si před rezignací vzpomněl na armádu Číst článek

Služba se bude týkat i hašení požárů za českými hranicemi. Tři čtvrtiny nákladů na pohotovost totiž zaplatí Evropská unie z grantu RescEU Transition.

„Garantujeme, že pokud by vznikl lesní požár do dvou tisíc kilometrů od našich hranic, tak to pokryjeme námi zajištěnými vrtulníky,“ vysvětlil ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL).

Pohotovost původně měla začít už 1. července, což se kvůli pozdnímu vypsání zakázky nestihlo. Novým datem zapojení Česka do RescEU je zítřek, tedy sobota 15., července.

Kromě průtahů s vypsáním tendru se navíc ke konci června změnil ministr zemědělství. Lidovce Zdeňka Nekulu vystřídal jeho stranický kolega Marek Výborný.

Nekula na svůj post rezignoval, protože dle svých slov necítil od lidovců podporu. V ministerském křesle vydržel rok a půl. Zda s jeho rozhodnutím skončit nějak souvisí tendr na letecké hašení, není jasné.

Jak ale nedávno upozornil Český rozhlas, Nekula se v době, kdy už tendr na soukromého poskytovatele běžel, sešel s náčelníkem generálního štábu Karlem Řehkou, který mu prezentoval, co má armáda k dispozici pro letecké hašení.

Hlídky na koních z Česka i Německa. Policie v Českém Švýcarsku kontroluje turisty, chce zabránit požárům Číst článek

Letouny, či vrtulníky?

Řehka to na dotaz rozhlasu potvrdil. Exministra Nekulu se reportérkám ani při opakovaných pokusech nepovedlo kontaktovat. Mluvčí ministerstva zemědělství Vojtěch Bílý vysvětlil, proč se Nekula začal zajímat o kapacity armády až po vyhlášení soutěže, tím, že chtěl hledat „zdroje úspor ministerstva zemědělství za účelem napjatého státního rozpočtu“.

Vypsání soutěže trvalo dlouho také proto, že se několikrát měnily požadavky hasičů, co vlastně chtějí. Původně jim bylo jedno, zda půjde o letouny, či vrtulníky, důležité bylo, aby stroje unesly tisíc litrů vody.

Po požáru v národním parku České Švýcarsko hasiči nově požadovali kapacitu dva a půl tisíce litrů, ideálně však tři tisíce. Veřejná zakázka byla nakonec vypsána pouze na vrtulníky, které unesou tři tisíce litrů vody. To je podle zmíněných resortů základní požadavek pro získání unijních peněz.

Stroje se schopností nést tři tisíce litrů vody přitom zvládne zajistit jen omezený počet firem. Nekula na to upozorňoval v dopise ministrovi vnitra Vítu Rakušanovi (STAN), který má Český rozhlas k dispozici. Ministr zemědělství se obával, že by se letos na zajištění pohotovosti nikdo najít nemusel.

Stížnosti na podmínky

S hledáním služby, tenkrát ještě s výrazně mírnějšími kritérii, mělo ministerstvo zemědělství problémy už před 14 lety. Tendr se tehdy protáhl i kvůli tomu, že se jeden z neúspěšných žadatelů odvolal k antimonopolnímu úřadu.

Policie obvinila muže, že založil rozsáhlý požár v Českém Švýcarsku. Má jít o sériového žháře Číst článek

Firmy si na kritéria zakázky stěžovaly i tentokrát – a to při předběžném průzkumu trhu, který si ministerstvo udělalo v prosinci. Vadilo jim právě hlavně to, že většina z nich kvůli požadavkům na kapacitu nemá šanci podmínky splnit.

Na okolnosti soutěže upozornil server Novinky.cz a následně Český rozhlas. O věc se pak začal zajímat nový ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL).

Po nástupu do funkce se setkal s ministryní obrany Janou Černochovou (ODS) i s šéfem armády Karlem Řehkou a znovu zjišťoval, jestli by místo soukromé firmy nemohla letos držet pohotovost armáda.

Její mluvčí Vlastimila Cyprisová serveru iROZHLAS.cz už dřív řekla, že armáda by zvládla dvouměsíční hasičskou pohotovost zastat, ale nezná přesná kritéria, která by musela splnit. A ta, jak podle Výborného vyplynulo ze schůzky s Černochovou a Řehkou, nakonec není armáda schopna k 15. červenci svými zdroji zajistit.

Proto ministr Výborný tendr nestopnul. Vítězné firma jen za dvouměsíční držení pohotovosti má dostat 52 milionů. Vzlet a skutečné hašení se platí zvlášť.

Příští rok už ale Výborný vypisovat tendr na soukromou firmu nechce. „Myslím, že jsme v situaci, kdy bychom měli být schopni jako Česká republika si zajistit tuto službu ze státních zdrojů,“ řekl Výborný Českému rozhlasu po středečním jednání vlády.

Základna pro střední Evropu

Nejdřív se chce ministr obrátit na Leteckou službu policie. Ta je hasičům k dispozici celoročně, ale zatím nemá vrtulníky s dostatečnou kapacitou pro zapojení do unijního systému.

‚Nešlo mu jednoduše zabránit.‘ Přečtěte si osm detailů z expertního zkoumání požáru v Českém Švýcarsku Číst článek

Hasiči už proto přebrali iniciativu a snaží se pro policii tyto vrtulníky nakoupit. A to opět za evropské peníze. „Předložili jsme žádost na pořízení jednoho nebo dvou vrtulníků z rozpočtu Evropské unie,” potvrdil Českému rozhlasu náměstek generálního ředitele hasičů Petr Ošlejšek.

Vize hasičů jsou ale mnohem větší. „Tím cílovým stavem je, abychom na území České republiky měli základnu leteckého hašení pomocí vrtulník, která by pokrývala celou část střední Evropy,“ plánuje Ošlejšek s tím, že už to čeští hasiči probírali i s Evropskou komisí.

Základnu má podle Ošlejška tvořit šest vrtulníků – tři koupené za české peníze a tři za peníze evropské, které by tak musely být k dispozici i dalším státům unie.

Jenže i kdyby Evropská komise peníze na nákup schválila, první vrtulníky by v Česku podle Ošlejška přistály nejdřív za čtyři roky.

Další možností je podle ministra Výborného opět armáda. Ta už totiž naplánovala úpravy svých vrtulníků tak, aby zvládly unést požadované velkokapacitní bambivaky. Ty však zatím nemá k dispozici.

A pomoc od vojáků by mohla narazit na ochotu ministerstva obrany armádní techniku k hlídání lesních požárů uvolnit. Hasiči také už dříve Českému rozhlasu řekli, že je potřeba nepřetržitě dostupná služba, která nebude omezována vlastními aktivitami a úkoly Armády ČR a jejími závazky vůči NATO.

O celé situaci tento týden jednal i senátní výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost. Za resort obrany na něm byl náměstek Daniel Blažkovec. Přítomné senátory prosil, aby pomoc armády vnímali jen jako „doplňkovou službu“.

Kdo bude příští rok držet hasící pohotovost, chce ministr Výborný rozhodnout do konce letošního roku.