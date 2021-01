Armádu střídají záchranáři. Letecká záchranka se po čtyřech letech vrací do Plané u Budějovic

Záchranáři základnu v Plané u Českých Budějovic původně využívali jen rok, leteckou záchranku pak začala provozovat armáda z jihočeské Bechyně. Teď je provozovatelem letecké záchranky soukromá společnost DSA, která vzešla z výběrového řízení. A zachránáři se tak po čtyřech letech vrací do Plané. Jak vypadal jejich první den? České Budějovice 11:54 4. ledna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Letecká záchranka v Plané u Českých Budějovic | Foto: Kristýna Barchini | Zdroj: Český rozhlas

Přesně v 9.15 vzlétl žlutý vrtulník po čtyřech letech opět z heliportu v Plané. „Letěli na Táborsko k pacientovi s poruchami vědomí,“ doplňuje ředitel jihočeské záchranné služby Marek Slabý.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Přesně v devět hodin a patnáct minut žlutý vrtulník po čtyřech letech poprvé vzlétl z heliportu v Plané

Vybudování heliportu v Plané stálo podle něj kromě peněz také hodně úsilí. I proto je rád, že se sem vrtulníky mohly vrátit. Pro samotné pacienty by se ale nic změnit nemělo.

„Pacient by to neměl poznat, protože tak, jak jsme pracovali do roku 2016 my, tak stejně dobře pracovala i armáda. Předpokládám, že tím, že nastoupí jiný vrtulník, ale velmi podobné posádky, tak pro pacienta by se nemělo změnit nic,“ dodává Slabý.

Záchranáři budou i nadále udržovat nepřetržitý režim 24 hodin po sedm dní v týdnu. Pacienty navíc dokážou zachránit i v obtížně přístupném terénu nebo v noci.

Díky nižší váze může nově vrtulník přistávat i na heliportu na střeše jindřichohradecké nemocnice, kam armádní vrtulník kvůli své vysoké hmotnosti dosedat nesměl.