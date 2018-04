Messerschmitty 262 i cvičná letadla. Letecké muzeum v pražských Kbelích otvírá po 50. své brány

„Letecké muzeum má zhruba čtyřicet letadel, které mají charakter světového unikátu. Například vlastníme obě verze německého Messerschmittu 262, což bylo první bojově nasazené letadlo s proudovými motory. Jsme jediná instituce na světě, která má obě tyto verze," řekl Radiožurnálu Miroslav Kohl, vedoucí sbírek Leteckého muzea ve Kbelích.

Letecké muzeum Kbely | Foto: Filip Jandourek | Zdroj: Český rozhlas

„Momentálně máme osm expozičních hangárů. Jsou samozřejmě fandové, kteří tu stráví celý den nebo i dva dny za sebou," dodal. Muzeum vlastní 275 letadel, z toho asi polovina je vystavená.

Pro letošní sezónu si tu připravili novinku - hangár s cvičnými proudovými letadly. „Aero L-29 Delfín a Aero L-39 Albatros. Kolekci doplňuje sovětský MiG- 15 UTI a potom konkurent Delfína polská Iskra," představuje Khol nově vystavené exponáty.

„Na to, že pochází z přelomu 50. a 60. let, tak Albatros má jednak krásné tvary a jednak je velmi spolehlivý. Po světě je jich ještě mnoho letuschopných," doplňuje Khol.

Letadla v hangáru vypadají, jako by mohla hned vzlétnout. Skutečnost je ale trochu jiná. „Tím, že tady letadla stojí, tak stárne nejen vybavení, tak i různé gumové hadice a další komponenty. Byť to letadlo je nablýskané, tak by určitě letět nemohlo. Ale ty stroje jsou nicméně kompletní včetně motorů a včetně veškerého vybavení v kabinách," řekl na závěr Khol.

Letecké muzeum ve Kbelích patří mezi nejvýznamnější v Evropě a ročně ho navštíví zhruba 70 000 lidí.

Letecké muzeum Kbely | Foto: Filip Jandourek | Zdroj: Český rozhlas