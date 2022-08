Po pádu historického letadla při leteckém dni v Chebu zemřel pilot, jeden člověk je lehce zraněný

Letadlo spadlo v 15.30. Podle policejní mluvčí Kateřiny Peškové dopadlo letadlo mezi domy a místní komunikaci v městské části Podhrad.

Na místo záchranná služba vypravila tři vozidla i vrtulník. Pilot utrpěl smrtelná zranění. Jednoho člověka ošetřili záchranáři na místě. Policie na twitteru uvedla, že letadlo se zřítilo v části Podhrad.

„Naše tři posádky vyjížděly kolem 15.30, aktivovali jsme i Leteckou záchrannou službu Plzeň. Na místě bohužel pilot letadla svým zraněním podlehl, takže letecká služba byla odvolána. Na místě jsme ošetřili ještě ženu s lehčím zraněním,“ popsal pro Radiožurnál mluvčí záchranné služby Radek Hes.

„Byl jsem asi sto metrů od toho, fotil jsem. Najednou letadlo udělalo divný zvuk a šlo do loopingu. Spadlo na dům, místní říkali, že to je rozvodna. Byla to taková tupá rána, ne výbuch jako ve filmu. Vzápětí se začali sbíhat lidé,“ popsal pro Radiožurnál svědek nehody stomatolog Roman Šmucler.

STRAŠNÝ!!! Něco se mu muselo stát už v tom stoupání. RiP https://t.co/2DKLnhgdzI — Petr Bušta (@BustaPetr) August 14, 2022

Nehoda se stala mimo areál letiště. Po havárii organizátoři akci hned ukončili. Většina návštěvníků prostor letiště v klidu opustila, na místě zůstává posledních pár lidí. „Lidé opravdu koordinovaně opustili areál. Nastupují do aut nebo jsou odváženi autobusy,“ řekl Poór. Policie a organizátoři nyní zjišťují okolnosti a příčinu nehody.

K nehodě se vyjádřil i majitel historického letadla Ivo Lukačovič. „Je mi to moc líto. Byl to takový náš dětský sen. Vůbec nevím, co teď dělat,“ napsal na svůj twitter.

Na místě vpodvečer stále zasahují všechny složky záchranného systému. „Je tam vrtulník a bude i dron Letecké služby, která nám pomáhá monitorovat a ohledávat místo události. Dokumentovat místo události bude i 3D scanner. Na vyšetřování příčiny nehody budeme spolupracovat s Úřadem pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod,“ řekla policejní mluvčí Kateřina Pešková. Silnice v místě události je uzavřená.

Policie bude přítomna podle mluvčí ještě několik hodin. „Žádáme veřejnost o spolupráci. Pokud někdo viděl pád letadla nebo má kamerové záznamy, volejte na linku 158,“ doplnila.

Hawker Hurricane Mk.IV. létal za druhé světové války ve službách britské Royal Air Force (RAF). Na chebské přehlídce se představil poslední letuschopný stroj ve verzi Mk.IV na světě.

Nehody při leteckých dnech či různých přehlídkách nebývají časté, přesto se občas stávají. V některých případech i s tragickými následky. V roce 2018 spadla replika historického letadla při leteckém dni na letišti u Strunkovic nad Blanicí na Prachaticku. Při havárii zahynul dvaasedmdesátiletý pilot.

V červnu 2016 se na nymburském letišti při leteckém dni zřítilo ultralehké letadlo, oba členové posádky zahynuli. O měsíc později havaroval na letišti v Plasích na Plzeňsku větroň, který se účastnil sletu historických kluzáků; pilot vyvázl jen se zraněním nohy.

Závody letecké akrobacie v Kroměříži se v červenci 2014 staly osudnými pilotovi malého letadla, které po pádu začalo hořet. V červnu 2006 se na European veteran show v Hradci Králové zřítil historický dvouplošník Tiger Month; nikdo nebyl zraněn. Bez následků se v září 2005 obešla také havárie čtyřmetrového bezpilotního letounu Sojka, který se účastnil přehlídky Dny NATO v Mošnově.