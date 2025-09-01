Letecký spolek u Frýdku-Místku se brání petici místních. ‚Jsou tam nepravdy,‘ říká jeho předseda

Letecký spolek v Kunčicích pod Ondřejníkem usiluje o registraci tamního soukromého sportovního letiště. To se nelíbí lidem, kteří bydlí hned vedle. Tvrdí, že někteří piloti porušují pravidla, obávají se i zvýšení leteckého provozu. Už před lety sepsali petici, po státu požadují sjednocení pravidel pro sportovní létání a lepší kontrolu. „Probíhá soudní jednání o tom, jestli je to v pořádku,“ říká pro Český rozhlas Ostrava předseda spolku.

Piloti (ilustrační foto)

Piloti (ilustrační foto) | Zdroj: Pixabay

„To je točené od nás, je to můj záběr. Proletěli pětkrát, čtrnáct dnů zpátky, deset dnů zpátky,“ komentuje farmářka Markéta Menšíková záběry letadla a letícího nad jejím domem, které pouští na telefonu. Právě časté nízké průlety jsou jedním z údajných problémů, na které v petici její autoři upozorňují. 

„My nejsme proti pilotům, proti ničím koníčkům, naše kroky nejsou namířeny ani proti aktivitám našeho leteckého spolku. Prostě nám jde jen o to, aby se dodržovala pravidla, která by měla platit pro všechny, a aby (stíhání) jejich případného porušování bylo nějakým způsobem vymahatelné,“ říká Menšíková.

„Za tu dobu, co tam lítáme, nikdy nebyl žádný incident – a to na nás šla hromada udání –, který by potvrdil, že je to špatně,“ reaguje předseda leteckého spolku v Kunčicích pod Ondřejníkem Leoš Liška. Několik let trvající spory nakonec skončily u soudu.

„My jsme se už začali proti té petici bránit, protože jsme přesvědčeni, že jsou tam uváděny nepravdivé věci. My jsme organizátorku petice zažalovali a teď probíhá soudní jednání ohledně toho, jestli je to v pořádku, nebo není,“ popisuje Liška.

Autoři petice od státu požadují změnu legislativy a také zavedení povinného sledování pomocí GPS zařízení, jako například v Německu. Podobné opatření doporučil ministerstvu dopravy, Úřadu pro civilní letectví a letecké amatérské asociaci i petiční výbor Poslanecké sněmovny na projednávání 1. dubna.

„Budoucím cílovým stavem je zajištění skutečně jednoznačné identifikace všech objektů ve vzdušném prostoru České republiky,“ říká mluvčí ministerstva dopravy Alena Mühl.

„K tomu je potřeba dojít postupně s ohledem na unijní prostředí, bez zbytečného omezení svobody pohybu a především také ve spolupráci s průmyslem, který musí nabídnout takové technické řešení, které bude dostupné, jednoduché a spolehlivé,“ dodává s tím, že řešení by zároveň nemělo nepřiměřeně zatěžovat piloty a další účastníky letového provozu.

