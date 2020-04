Zájem o letenky je minimální, dopravci se jen snaží přežít, popisuje situaci na trhu spolumajitel Kiwi

Jedním z pandemií nejvíce postižených oborů je cestovní ruch. Vlády v mnoha zemích, včetně české, se snaží najít rovnováhu mezi tím, jak pomoci cestovním kancelářím, kterým ze dne na den zmizel byznys, ale také klientům, kteří už často zaplatili velké peníze a kvůli omezením odjet nemůžou. Jak to bude s cestovními kancelářemi a jejich klienty? Praha 14:33 29. dubna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Podle Olivera Dlouhého z Kiwi.com je poptávka o letenky o 90 % nižší než se očekávalo | Zdroj: Pixabay

Ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová za hnutí ANO zdůrazňuje, že je nutné myslet na zájmy obou stran. Kdyby prý vláda situaci neřešila vůbec, došlo by k úpadkům desítek až stovek cestovních kanceláří, zákazníci by se zaplacených částek domáhali soudně a zasáhlo by to i sektor pojišťovnictví.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celý speciál Jana Bumby

„Lex voucher, který jsme přijali, je o tom, že zákazníci mají jistotu, že budou absolvovat zájezd, co chtěli, nebo jim budou po ochranné době (v srpnu 2021) vráceny všechny peníze zpět,“ vysvětluje Dostálová a dodává, že ochranná doba je v zákoně proto, aby se cestovní kanceláře nadechly, ale ve výjimečných případech, kdy některé ohrožené skupiny občanů nemohou na vrácení peněz čekat tak dlouho, budou vyplaceny hned.

Zdůrazňuje také, že zákazníci o peníze nepřijdou, protože vouchery jsou pojištěny proti úpadku cestovní kanceláře. Ministerstvo vydalo ve spolupráci s Českou obchodní inspekcí metodiku pro zákazníky, jak postupovat, chystá i metodiku pro cestovní kanceláře, a také speciální úvěrový program.

Podoba pomoci

Cestovní kancelář Čedok postupuje ve vypořádávání klientů individuálně, popisuje ve vysílání Českého rozhlasu Plus její generální ředitel Stanislav Zeman. Co když má zákazník doplácet cenu zájezdu na léto?

„Tam nedošlo k žádným dalším oficiálním zákazům vycestovat, jednotlivé země nejsou uzavřeny a tyto zájezdy zatím nejsou zrušeny. Očekáváme, že klienti budou platit dle standardních podmínek,“ odpovídá.

Jiná věc jsou ale zrušené zájezdy, na které mají zákazníci složené zálohy. V takovém případě prý Čedok doplacení nežádá, vystaví voucher na složenou zálohu, který se dá vyčerpat do srpna 2021. Lex voucher považuje za pomoc nejen pro cestovky, ale i pro jejich klienty.

Nadávky dopravcům

Zcela zásadní dopad má panedemie na leteckou dopravu, a také prodejce letenek. Podle Olivera Dlouhého, zakladatele a spolumajitele společnosti Kiwi.com, která slouží jako internetový vyhledávač, je momentální zájem o letenky minimální.

„Poptávka je o 90 % nižší, než jsme v tomto období očekávali. Vidíme jen nějaké drobné bookingy ze Severní Ameriky a pár tras v Evropě, ale jsme na 10 % oproti původnímu plánu,“ nastiňuje situaci.

Server Euronews píše, že britská advokátní kancelář chystá žaloby na letecké dopravce kvůli tomu, že odmítají v rychlém termínu vyplácet zákazníkům kompenzace za zrušené lety. Dlouhý vysvětluje, že v Kiwi peníze zákazníků zaplatili právě aerolinkám, a teď je složité je z nich dostat. Dopravci se prý uzavřeli do sebe a snaží se přežít. Žalobu vidí ale jen jako jeden z možných kroků.

Stát by měl podpořit i klienty cestovních kanceláří, upozornil ombudsman Číst článek

„Oni taky peníze nemají. Kdyby začali refundovat všechno, tak refundují jen malý zlomek zákazníků, a pak zkrachují a většina se peněz nedočká. Myslím, že byť peníze zadržují, tak nadávat jim za to je hodně krátkozraké, protože oni je taky zaplatili za leasingy, posádky, palivo atd.“

Vyplácení peněz

S tím, že kde nejsou peníze, těžko se vracejí, souhlasí i právnička Klára Dvořáková, která se specializuje na cestovní ruch. Nejen cestovní kanceláře, které zastupuje, ale i dopravci mají hluboko do kapsy a vydávají vouchery.

Lex voucher hodnotí tak, že slouží primárně na ochranu cestovních kanceláří, ale ty proti němu mají řadu výhrad. Slabinou pro zákazníky prý je, že slouží pro cestovky jen jako alternativa a nemusejí podle něho postupovat.

Poslechněte si celý speciál. Ptal se Jan Bumba.