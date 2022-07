Unikátní kolotoč na Letné začíná opět fungovat. Svezou se děti i dospělí, vstupné je 80 korun

Opravený 130 let starý kolotoč přiláká návštěvníky podle jeho restaurátora Jiřího Kmoška i proto, že vypadá stejně dobře jako před 100 lety. Zásah do původní stavby volil tak, aby to nebylo poznat. Setkal se tak s řadou původních řemeslných postupů.

„Jsou to všechno atypické truhlářské, tesařské a zámečnické výrobky. Chtěli jsme se přiblížit původnímu řemeslnému provedení. Celá stavba je takový atyp,“ popisuje pro Radiožurnál Kmoška.

Lidé, kteří se na kolotoči vozili ještě před rekonstrukcí, se mohou znovu posadit na původní makety koní. Každý z nich má opět na krku zvoneček a také své jméno. Svézt se můžou třeba na Bleskovi nebo Juráškovi se Šemíkem. Nové mají jen kůže, které pocházejí z opravdových zvířat.

„Koně byly zrestaurovány s předstihem. Restaurátoři používali koňské kůže, které nakupovali na zahraničních trzích,“ doplňuje.

K devatenácti koním přibylo nově také šest závodních aut, které mají podobu historických modelů ze 30. let. K celé jízdě hraje také hudba. Původní nástroje ale v 90. letech minulého století někdo odcizil.

Po opravě se roztáčí 130 let starý kolotoč na pražské Letné | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Projet se na něm můžou úplně všichni. Jedinou podmínkou je váha, která nesmí přesáhnout 100 kilogramů.

V provozu bude jen v létě, a to od pátku do neděle včetně svátků vždy od 9 do 18 hodin. Podle ředitele Národního technického muzea Karla Ksandra není možné kolotoč provozovat denně, protože jde o nemovitou kulturní památku. Vybírat se bude také vstupné, a to 80 korun za pět minut jízdy.

Kolotoč je historickou památkou. V roce 1892 ho postavil postavil tesař Matěj Bílek a poprvé se roztočil na Vinohradech. O dva roky později ho jeho majitel Josef Nebeský přemístil na Letnou. Naposledy se na kolotoči mohli lidé svézt v roce 2004. Potom ho muzeum kvůli jeho špatnému stavu zavřelo.

Rekonstrukce stála zhruba 23 milionů korun. Muzeum kolotoč v roce 2004 koupilo za 1,5 milionu korun.

Unikátní kolotoč na pražské Letné | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz