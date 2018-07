Kůže z Francie, oči z Německa. Řemeslníci opravují figury koní ze 120 let starého letenského kolotoče

Malé čalounictví na Zlíchově a v něm Karel Dušek a figura koně na které právě dokončuje poslední detaily.

Nejošklivější pes světa s dlouhým jazykem zemřel. ‚Bude chybět mnoha lidem,‘ napsala majitelka Číst článek

„Byla to intenzivní půlroční práce. Dennodenně se na tom pracovalo. Je to pravá koňská kůže, kterou jsme sehnali z Francie.“ Každé oko je na míru dělané zase v Německu, je ze skla, aby vypadalo co nejvíc reálně.

Vysvětluje, že nosnost každého koně je asi 120kg, takže si na něj může sednout v podstatě kdokoliv.

„Je to skutečně koncipováno jak pro děti tak pro dospělé,“ potvrzuje ředitel Národního technického muzea Karel Xandr. Teď už je opravených všech 19 figur koní. Někteří připomínají výškou reálná zvířata, jiní jsou malý jako pejsci. Skluz ale mají restaurátoři s opravou samotného kolotoče, popisuje Xandr.

„Museli jsme vypisovat nová výběrová řízení, tam se nám bohužel momentálně žádné firmy nehlásí, protože jak jsme zjistili, tak nemají lidi. A když se jich zeptáme, jak to, že nemají lidi, tak nám řeknou, že všichni truhláři se momentálně soustředí na rekonstrukci Národního muzea, což samozřejmě Národní muzeum má přednost.“

Tento kůň se jmenuje Blesk. Velikostí připomíná menšího koníka. | Foto: Marie Veselá | Zdroj: Český rozhlas

Kolotoč se tak místo letos na podzim poprvé roztočí až příští rok na jaře. A to i s hudbou. Muzeu se totiž podařilo sehnat orchestrion, který bude jízdu doprovázet.

Sám pan Dušek si na koně ale ještě vylézt nezkusil. „Až to bude potom na té točně, přibité, přišroubované a přímo na místě, pak si na něj klidně sednu.“