Celníci zadrželi cizince, kteří pašovali v těle kokain. Jeden převážel 141, druhý 61 kapslí

Celníci na pražském Letišti Václava Havla odhalili v minulém týdnu dva cizince, kteří v těle převáželi kokain. Hmotnost zhruba 200 spolykaných kapslí včetně drogy přesáhla jeden kilogram. Muži ve věku 25 a 35 let přicestovali do Prahy ze Sao Paula přes Lisabon. Sdělila to v úterý mluvčí ruzyňských celníků Šárka Miškovská.

Praha 11:05 3. července 2018