Ve vnitřních prostorech pražských nádraží a na letišti od září jedině s rouškou, rozhodli hygienici

Pražští hygienici v předvečer platnosti celoplošných nařízení vydali nařízení, které zakazuje pohyb bez zakrytí úst a nosu ve všech vnitřních prostorách nádražních budov. Dále se nařízení vztahuje na všechny vnitřní prostory Letiště Václava Havla. Ochranu úst ale nemusí nosit pracovníci dílen, skladů, v kancelářích a dalších prostorech, které jsou nepřístupné veřejnosti a je zde možné dodržet dvoumetrový odstup a maximum deseti osob v místnosti. Praha 20:53 31. srpna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Roušky budou podle nařízení pražské hygieny povinné i ve všech nádražních budovách. | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

„V současné době je jediným možným způsobem, jak se bránit tomuto onemocnění, přerušení cesty přenosu používáním ochranných prostředků dýchacích cest,“ stojí v nařízení, které nabyde platnosti 1. září od 00.00 hodin.

Stejně jako jinde v Česku bude v metropoli zakrývání nosu a úst od září povinné také v dalších prostředcích hromadné dopravy, na úřadech, ve zdravotnických a sociálních zařízeních, na vnitřních akcích od stovky účastníků. V rouškách budou muset lidé v Česku také k říjnovým krajským a senátním volbám.

Zavedení roušek na pražském letišti zdůvodňuje hygienička dvěma body. V Evropě a jiných částech světa jsou státy, které mají podstatně vyšší výskyt onemocnění a často i přes různá opatření si nákazu do Česka přivezou. Po příletu je pak jejich kumulace na letišti největší. Druhým významným faktorem je podle hygieničky Zdeňky Jágrové také nárůst cestujících v letecké dopravě.

Komunitní přenos?

Denní přírůstek případů nákazy koronavirem v Praze se mírně zvýšil. Hygienici za posledních 24 hodin odhalili v hlavním městě 80 nemocných, v neděli to bylo 56 nově potvrzených případů. Z dosud nakažených 5110 lidí se 70 procent vyléčilo, počet úmrtí zůstává od soboty na 111. Vyplývá to z údajů na webu pražské hygienické stanice.

Podle Ladislava Duška, ředitele Ústavu zdravotnických informací a statistiky, je Praha na hranici komunitního šíření. „Roste počet jedinců, kteří jsou zachyceni s příznaky, ale my už nevíme, odkud se ta nákaza vzala. Nejde už o nějaké jasně pojmenované události, například party apod., ale znamená to nákazu chycenou volně v populaci, například při cestě do práce,“ řekl ve vysílání pro Český rozhlas.

V nařízení pražské hygieny z posledního srpnového dne také stojí, že byl zaznamenán u téměř 55 % nemocných pouze lehký průběh. Více než třetina neprokazovala žádné příznaky. Středně těžký nebo těžký průběh byl zaznamenán u 10 % nemocných. Data v nařízení jsou platná k 27. srpnu.

„Je nezbytné si uvědomit, že u infekce s inkubační dobou 14 dní, jsou výše uvedené počty odrazem situace před 14 dny,“ uvedla v nařízení pražská hygienička Zdeňka Jágrová. Zároveň upozornila, že stále není jasné a nedá se předvídat chování viru v podzimních měsících. „Stále je třeba aplikovat opatření, která zabrání naplnění kapacit nemocnic.“