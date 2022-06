Kuba: Jihočeši by mohli do tří let létat z Plané u Českých Budějovic na dovolenou

Jihočeši by mohli do dvou až tří let létat z letiště v Plané u Českých Budějovic na dovolenou do zahraničí. Po jednání radních to ve čtvrtek řekl jihočeský hejtman Martin Kuba (ODS). Kraj jedná se státem o tom, že by se na řízení letiště podílelo Řízení letového provozu, čímž by kraji, jedinému akcionáři letiště, klesly náklady. Kraj dává letišti ročně provozní dotaci kolem 80 milionů korun. Planá 18:10 30. června 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Letadlo. Ilustrační foto. | Foto: Anna Kottová | Zdroj: Český rozhlas

„Naším zájmem je přivést sem investora, který prostor kolem letiště využije pro spojení s cargo dopravou a vedle toho vytvoří prostředí, aby odsud mohli létat Jihočeši na dovolenou. Myslím si, že za dva tři roky by to mělo být možné,“ řekl hejtman.

Již dříve oslovila kraj společnost Accolade. Firma chce provozovat letiště a má také zájem o pozemky. Kuba dává přednost tomu, aby zastupitelé pronajali pozemky s právem stavby na 50 let. Využít lze desítky tisíc metrů čtverečních.

Kraj společně s obcemi, v jejichž katastru letiště leží, změnil za poslední rok a půl územní plány. Přes řadu pozemků vedly silnice, což podle hejtmana pozemky znehodnocovalo. Teď může kraj investorovi nabídnout pozemky kompletní.

„Potřebujeme, aby přišel někdo, kdo je dokáže provázat s provozem letiště,“ řekl Kuba. Jihočeské letiště bylo dosud jediné, které nespadalo pod Řízení letového provozu. To chce kraj změnit. Nyní musí provoz platit kraj sám. Podle Kuby by se o to měl stát do budoucna s krajem podělit.

Letiště v Plané zaznamenalo předloni 11 327 pohybů, vzletů a přistání, za dobu provozu dosud nejvíc. Od poloviny roku 2020 tam mohou létat letadla do rozpětí křídel do 36 metrů. Vyplývá to z výroční zprávy.

Bývalé vojenské letiště zabírá 320 hektarů, stojí tam asi 150 budov. Nemovitosti vlastní Jihočeský kraj. Kraj a město investovaly do areálu přes miliardu korun. V roce 2020 koupil kraj od města České Budějovice jeho padesátiprocentní akciový podíl za 6,5 milionu korun, stal se tak jediným akcionářem. V Česku je pět veřejných mezinárodních letišť s pravidelným provozem - v Praze, Brně, Ostravě, Pardubicích a Karlových Varech.