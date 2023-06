Obcím v okolí pražského letiště vadí hluk během noci. Požadují omezení nočního leteckého provozu

„Když ty letadla vzlétají, tak je to co dvacet sekund třeba půl hodiny,“ popisuje paní Lucie noční provoz letiště v létě. S rodinou bydlí v domě ze sedmdesátých let v Jenči u Prahy od svého dětství. K okraji vzletové a přistávací dráhy je to odtud zhruba 1400 metrů.

Obce v okolí pražského letiště usilují o omezení nočního provozu. U letiště natáčel Jakub Vik

„Dá se říct, že každou hodinu něco letí. Poznáte, kdy letadlo vzlétá, to je větší rachot, než když sedá.“

Spolek obcí v blízkosti letiště, takzvaný Prague Airport Region, teď požaduje uzavření letiště mezi půlnocí a šestou hodinou ranní.

„V dnešní době civilizačních chorob poukazuje WHO na velký vliv hluku na spánek a duševní zdraví,“ říká starostka nedaleké Hostivice Klára Čápová z uskupení HOme – Hostivice město. Platné hlukové limity letiště splňuje.

„V tom problém není, spíš to doporučení se dnes pohybuje na nižší hranici, kolem 40 dB a ne těch 50 povolených,“ dodává.

Paralelní dráha

Od půlnoci do šesti hodin ráno tu během letních měsíců vzlétne nebo přistane 48 letadel. V posledních letech už platí omezení, že letiště nemůžou využívat některé hlučnější typy letadel.

„Uvažujeme o zrušení nočních příletů a odletů a to v době zprovoznění paralelní dráhy, která umožní nezávislý provoz na dvou nezávislých dráhách. Je to dáno i platným stanoviskem EIA,“ uvádí mluvčí letiště Klára Divíšková.

Druhá dráha je ale zatím v nedohlednu a její stavba se stále odsouvá. Místní obyvatelé proto požadují opatření zavést už teď.