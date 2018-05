Pražské letiště ruší všechny kuřárny. Cestující si zapálí už jenom venku před terminály

Od 1. května nenajdou cestující ve vnitřních prostorech letiště Václava Havla místo, kde by si mohli zapálit. Letiště ruší všechna tři vyhrazená místa pro kuřáky. Ti budou muset počítat s tím, že od okamžiku, kdy vstoupí do budovy, musí na cigarety zapomenout až do chvíle, kdy vystoupí z letadla na jiném letišti. Praha 9:48 1. května 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Letiště Václava Havla, Praha | Foto: Filip Jandourek | Zdroj: Český rozhlas

Jakmile vstoupíte v Praze do letištní haly a projdete odbavením, už si nezapálíte. Donedávna byly k dispozici kuřákům tři místa - řekněme malé budky se silným odvětráváním. I ty ale letiště od prvního května zavře.

Vstříc zdravému trendu

„Letiště Praha tímto rozhodnutím jde vstříc modernímu zdravému trendu, který zavedly stovky jiných letišť, a zároveň reaguje na zpětnou vazbu cestujících, kteří si na kuřárny stěžovali. Jsme letiště s minimálním počtem přestupujících cestujících, které může kuřácké požadavky řešit venkovními prostory,“ objasňuje pro Radiožurnál důvody mluvčí letiště Marika Janoušková.

Zrušení tří kuřáckých koutků na letišti Václava Havla oceňuje dlouholetá bojovnice proti kouření Profesorka Eva Králíková z první lékařské fakulty Všeobecné zdravotní nemocnice.

„Letadla byla jedním z prvních veřejných prostorů, který byl nekuřácký, a žádaly to právě letušky a letecký personál, protože bylo prokázáno, že mají častěji onemocnění, která souvisí s pasivním kouřením,“ doplňuje profesorka.

Jak to vypadalo, když lidé v letadlech kouřili? Omezení přicházela postupně. Jednu chvíli to byla polovina letadla, poté to byly určené řady sedadel. Většinou ty zadní. Ostatní cestující - nekuřáci - z toho omezení ovšem nic moc neměli.

„Řady, které byly blíž k těm posledním kuřáckým řadám, tak to bylo, jako kdyby doopravdy byly v tom kuřáckém prostoru, protože klimatizace nebyla víc výkonná, než po celé délce letadla, odsávání je v celém letadle stejné,“ vzpomíná letuška Ilona Moserová.

Pětina odbavených jsou kuřáci

Po letadlech se přestalo kouřit i ve vlacích a dalších hromadných cestovních prostředcích. Následovala nádraží, některé prostory přístavů, zastávky hromadné dopravy. Letiště s ohledem na to, že mnozí cestující terminály jen přechází z několikahodinového letu do jiného letadla, zavedla speciální kuřácké místnosti.

Na pražském letišti Václava Havla už je ale nenajdete. Kolik lidí je bude postrádat? Podle zprávy z roku 2017 počítalo letiště s tím, že více než pětina odbavených turistů jsou kuřáci. Tehdy budovalo dvě kuřácké budky za 2 miliony korun a odhadovalo, že je využije více než 7 tisíc kuřáků denně.

Takových míst je před budovami letiště 14. Důvody mohou být i ekonomické, protože plnění hygienických norem v případě kuřáckých koutků, nebo budek či místností, jak to vidíme na jiných letištích, něco stojí.