Byznys s parkováním u pražského letiště vzkvétá, vstupují do něj i cestovní kanceláře

Letiště Václava Havla v Praze podle odhadu letos odbaví 17 milionů cestujících. Kvůli rostoucímu provozu se zvyšuje i tlak na parkování v okolí letiště. Postupně tak přibývá firem, které mají pozemky a nabízí cestujícím parkování v blízkosti letiště. S některými spolupracují i cestovní kanceláře. Plné kapacity ale firmy, které se na parkování specializují, mívají hlavně v průběhu léta, tedy když se nejvíc Čechů vydá na dovolenou. Praha 13:43 28. září 2018

Gabriela Šafrová rozjela se svou rodinou na jaře letošního roku nový byznys. Stačil k tomu pozemek v blízkosti pražského Letiště, který si zapůjčili od svého známého. Nabízet parkování pro cestující, kteří letí z pražského letiště, začali v červnu letošního roku. Start podnikání se ale neobešel bez investic, říká jednatelka společnosti ELAN, Gabriela Šafrová.

„Na začátek to bylo skoro půl milionu. Investovat musíte celkově do všeho. Musíte nejdřív pořídit auta, kterými budete jezdit a ty lidi vozit, musíte mít dodávky, musíte mít bránu, tak aby to bylo pod kamerovým dohledem a někdo to hlídal,“ popisuje pro Radiožurnál.

Další peníze pak musela paní Šafrová s rodinou investovat třeba do webových stránek nebo rezervačního systému. Podle ní se ale investice vyplatily, už teď se rodině totiž začínají vracet. V některých dnech u nich své auto zaparkuje až 25 lidí. To, že by u nich ale lidé nenašli místo na parkování se letos podle Šafrové, ještě nestalo.

„Úplně do 100 procent ještě ne. Když to mám říct hodně zjednodušeně tak na minutku třeba i jo, protože se ty auta hodně točí…stop stav jsme ale ještě neměli.“

1500 aut měsíčně

Na nové parkoviště posílá klienty i cestovní agentura Invia, která má i své vlastní parkoviště v blízkosti letiště už sedmým rokem s kapacitou 240 míst. Mluvčí společnosti Michal Tůma vysvětluje, proč rozšiřují počty partnerských parkovišť a jak je využívají.

„Pokud nestačí kapacita našeho vlastního parkoviště, tak zákazníky posíláme na parkoviště našich partnerů - jedná se o podobná parkoviště u letiště, konkrétně jich je pět. Průměrně to vychází asi na 1500 aut měsíčně, která u nás zaparkují, a jedná se o celoroční průměr. V letní sezóně mají všechna parkoviště plno, mimo sezonu mají všechna parkoviště zase úplně volno.“

To, že zájem o parkování v blízkosti letiště každým rokem roste, potvrzuje i mluvčí Letiště Praha, Roman Pacvoň. Jejich parkovací domy nabízí víc než tři a půl tisíce parkovacích míst.

„Zájem o službu, která nabízí parkování přímo v areálu letiště, se skutečně každoročně zvyšuje. Důvodem je jednak rostoucí počet cestujících na letišti, ale také poptávka po větším komfortu, kdy cestující vyhledávají parkoviště přímo u letištních terminálů. Například v červnu letošního roku jsme před navýšením parkovacích míst zaznamenali dny s plně obsazenou parkovací kapacitou,“ přiznává Pacvoň.

Navyšování kapacit

Řidiči na pražském letišti můžou nově od letošního léta využít dalších šest stovek nových parkovacích míst.

Kapacitu v průběhu posledních let už několikrát navyšovalo třeba i další parkoviště v Přední Kopanině. To začínalo s 500 místy, dnes jich je čtyři a půl tisíce. Přestože v posledních sedmi letech ceny pro řidiče neměnily, v příštím roce už zdražovat bude. Hlavně kvůli rostoucím nákladům.

„Těmi jsou hlavně rostoucí mzdy zaměstnanců, energie a významným nákladem je pro nás také nájemné, které platíme Letišti Praha za možnost vjezdu před terminál. Takže pro příští rok počítáme se zvýšením ceny parkovného cirka o 10 procent,“ vysvětluje ředitel společnosti Go Parking Bohumil Neuman.

Ceny parkování se mezi různými společnostmi liší. Nejčastěji ale za místo na střeženém parkovišti v blízkosti letiště s odvozem k terminálu a zpět zaplatí cestovatelé od tisícikoruny do patnácti set korun za 10 dní. Ceny jsou tak podobné jako v zahraničí. Třeba v blízkosti berlínského letiště Schönefeld stojí parkování na 10 dní od 50 do 150 eur.