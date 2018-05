Z Filadelfie do Prahy přímou linkou. Na Ruzyni budou nově přistávat letadla American Airlines

„Jsme největší společnost na světě. V průměru 6 700 letů denně, To znamená, že skoro každých deset vteřin někde na světě startuje do vzduchu naše letadlo. Máme jich patnáct set. Loňský rok byl velmi úspěný, American Airlines přepravily 209 milionů cestujících - jako by s námi letělo 60 procent americké populace,“ vypovídá Tom Lattig z American Airlines.

„Nová linka bude zajišťovat přímé spojení s Prahou a Filadelfií každý den v týdnu po dobu letního letového řádu. American Airlines využijí pro Boeing 767-300 s kapacitou více než 2800 míst týdně. Očekáváme, že linku využije v daném roce okolo 60 tisíc cestujících v obou směrech,“ říká pro Radiožurnál Marika Janoušková z Letiště Praha.

Většina z nich budou Američané. Podle Soni Machové z agentury Czechtourism se díky nové letecké lince zvýší počet turistů ze Zámoří. Loni jich přicestovalo 540 tisíc. Na žebříčku návštěvnosti Česka byli na pátém místě.

„Pro Američany jsme atraktivní zejména kvůli historickým a kulturním památkám. Při svých návštěvách je ale zajímá i jídlo, místní kuchyně či zajímavé lidové umění a tradice,“ říká Machová Radiožurnálu.

Letiště Praha vybízí i další aerolinky k zavedení dálkové linky, z míst, odkud do Prahy létá vysoký počet lidí. Zatím s přestupem.

Dosud se z Prahy pravidelně létalo do kanadského Montrealu a Toronta a do New Yorku, připomíná ČTK.