Terminál letiště v Plané u Českých Budějovic se proměnil v centrum pomoci pro ukrajinské uprchlíky

Dorazila sem například paní Olga. Přijela z vesnice nedaleko Oděsy a je vděčná České republice za přijetí. Na vyřízení všech potřebných dokumentů už mohla počkat v odpočinkové místnosti, která na letišti také vznikla.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Jihočeské centrum pomoci pro ukrajinské uprchlíky navštívila Kristýna Barchini

Pro pomoc sem přišla i Češka se svými třemi známými z Ukrajiny. „Jsou z Doněcka, přijeli přes Polsko, budou bydlet u nás,“ vysvětlila.

Lidé by si v asistenčním centru měli vyřídit vše, co pro pobyt v Česku potřebují. Kromě víza je to třeba zdravotní pojištění. Základní informace na místě poskytuje i Úřad práce.

„Každý, kdo přijde, nejprve dostane plánek centra a informace o ubytování. Hasiči tu mají evidenci všech ubytovacích kapacit v kraji, a kdo nemá vlastní ubytování, obdrží adresu, kam po odbavení pojede,“ popisuje vedoucí oddělení krizového řízení kraje Marta Spálenková.

Na místě pracuje také asi stovka dobrovolníků, kteří zareagovali na výzvu Jihočeského kraje a přihlásili se. Jako tlumočník tu svou dovolenou tráví Jurij Sharkan, který v Česku žije už sedm let. „V této situaci je asi každá pomoc opravdu důležitá. Pro ty lidi je to těžké, když neumí jazyk a neví, kam se vydat, cizí stát, cizí řeč. Když můžu, tak pomůžu, stejně tak moje manželka,“ říká.

Pro příchozí je připravený prostor pro odpočinek, provizorní lůžka, dětský koutek a své stanoviště tu má také Český červený kříž. „Zajišťujeme základní péči, čaj, vodu, máme tu hygienické balíčky, případně můžeme poskytnout první pomoc,“ ukazuje velitel humanitární jednotky v Českých Budějovicích Marek Lintner.

Každý den zvládne asistenční centrum na letišti v Plané u Českých Budějovic odbavit stovky uprchlíků. Otevřené bude nonstop, agendu s nimi ale úředníci a zaměstnanci vyřídí každý den od 7 do 19 hodin.

Fotogalerie (6)