Letiště Václava Havla vypnulo systém rozpoznávání obličejů. ‚Byl tam půl roku nelegálně,‘ míní advokát

Česká policie minulý týden dočasně vypnula na pražském Letišti Václava Havla systém automatické detekce obličejů. Důvodem je tzv. AI Act - evropská legislativa o umělé inteligenci. Ta nastoluje přísný rámec sběru biometrických dat. „Česká legislativa evropskému AI Actu neodpovídá. Je tady zásadní rozpor," řekl v rozhovoru pro Radiožurnál Jan Vobořil, výkonný ředitel a advokát neziskové organizace Iuridicum Remedium. Rozhovor Praha 23:11 6. srpna 2025

V jakém ohledu ten dosavadní způsob sběru dat z dotyčných kamer neodpovídal zmíněné unijní legislativě?

Tato část AI Actu nabyla účinnosti již 2. února tohoto roku. To, že policie vypnula ten systém až na začátku srpna, tedy nedává moc smysl.

Není to proto, že ta legislativa nabíhá v těch různých fázích postupně?

Tato část, která je relevantní, naběhla účinnosti právě již 2. února, takže ten systém tam půl roku byl nelegálně.

Řekněte mi tedy prosím konkrétně, v čem neodpovídal tomu AI Actu?

Ten AI Act jednoznačně vyžaduje pro použití těchto systémů, aby existovala národní legislativa, která tady do srpna nebyla. Požaduje soudní povolení vlastně pro každé použití toho systému, tedy pro každé zařazení osoby do těch hledaných osob.

Do této doby zde v podstatě byly hledány všechny pohřešované a hledané osoby, takže v celé řadě aspektů tomu neodpovídal.

Vy i další organizace, které se zaměřují na ochranu lidských práv, se vůči té praxi plošného sběru dat ohrazujete s ohledem na ochranu soukromí a právě jste mluvili o tom důležitém souhlasu soudu v každém případě, kdy by mohly být ty kamery využívány. Je tato vaše námitka legislativou uspokojena?

V AI Actu to je, ale bohužel česká policie to nerespektuje. A čeští zákonodárci přijali zákon, který umožňuje dávat soudu jakési blokové souhlasy pro větší skupiny osob. Ani tedy česká legislativa AI Actu vlastně nevyhovuje. Ta situace není v tuto chvíli řešitelná.

Česká legislativa

Zároveň senátoři už v červnu schválili reformu zákona o policii, která mimo jiné umožní využívání kamer s technologií poznávání tváří v reálném čase. Jak je to s těmi patry čerstvě schválené české legislativy a tím, jak jde dohromady s AI Actem a jakým způsobem se to potom bude řešit v praxi? Protože policie například chce to fungování systému automatické identifikace obnovit a to do konce roku právě na základě třeba výjimky, kterou by udělil soud.

Ta česká legislativa AI Actu neodpovídá. Je tady ten zásadní rozpor. AI Act říká, že soud má povolovat každé použití, to znamená zařazení každé osoby do té databáze hledaných.

Ta česká legislativa naopak říká, že u určitých kategorií není potřeba tento individuální souhlas. Takže v tuto chvíli česká legislativa odporuje AI Actu. Dle mého názoru, pokud policie podá žádost na Vrchní soud, aby schválil takové povolení, tak tomu vyhovět nemůže. On se samozřejmě musí řídit tím evropským nařízením.

A do jaké míry jsou takové kamerové systémy v provozu na letištích v jiných evropských metropolích? Mají tento problém i jiné členské státy?

Ty systémy se samozřejmě objevují i na dalších letištích, jsou v různém režimu. Navíc ten vývoj je velmi rychlý, takže vám neřeknu úplně konkrétně, na jakých letištích, v jaké podobě ty systémy jsou, ale používají se i jinde.