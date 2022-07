Podle údajů z pojišťoven způsobily letní bouřky desetitisíce škod za více než miliardu korun

Bouřky a další živly, které Českou republiku zasáhly během května a června hned několikrát, způsobily klientům pojišťoven desetitisíce škod přesahujících miliardu korun. Je to více než v předchozích letech s výjimkou extrémního loňského roku, kdy řádilo tornádo na jižní Moravě. Aktualizováno Praha 16:30 7. 7. 2022 (Aktualizováno: 16:50 7. 7. 2022) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Nejvíce škod způsobily vichřice, krupobití a přívalové deště, které bouřky v Česku doprovázely | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Během bouřek, které za květen a červen postihly republiku, škodily hlavně vichřice, krupobití a přívalové deště spojené s následnou velkou vodou. Za tyto dva měsíce jsme kvůli bouřkám a jejich doprovodným živlům zaregistrovali téměř deset tisíc škod za více než 650 milionů korun,“ uvedla mluvčí Generali České pojišťovny Ivana Buriánková.

Největší škody způsobilo krupobití, a to zatím za více než 400 milionů korun. Jde zejména o velké zemědělské škody.

Živly způsobily pojišťovně nejvyšší škody na Vysočině, a to ve výši 150 milionů korun, a ve Středočeském kraji, konkrétně za 111 milionů korun.

Výčet škod

„Vedle rozsáhlých zemědělských škod řešíme zejména poškozené stavby (poničené střechy vichřicí, rozbitá okna kroupami), automobily poškozené pády větví i celých stromů, ale i krupobitím,“ dodala Buriánková.

Meziročně se podle Buriánkové situace nedá příliš srovnávat, protože koncem loňského června udeřily v Česku neobvykle extrémní bouřky, které kromě vichřice, krupobití a přívalových dešťů přinesly i tornádo na jižní Moravě. Loni byl tak počet škod extrémní, podotkla.

Kooperativa za loňský květen a červen řešila 10 580 škod způsobených živelnými událostmi za celkem 596 milionů Kč, zatímco letos jde o 5 890 škod za 303 milionů Kč. Rozdíl způsobilo zejména tornádo na jižní Moravě a krupobití, které loni zasáhlo další části Moravy, uvedl mluvčí pojišťovny Milan Káňa.

Česká podnikatelská pojišťovna zaznamenala letos po sérii květnových a červnových bouřek 1 300 škod za celkem 76 milionů Kč.

Nejzasaženější kraje

Největší počet škod eviduje po vichřicích a krupobití. Mezi nejvíce zasažené kraje patří Středočeský, Pardubický a Jihočeský.

„Počet škod za sledované období je proti předchozím letům mírně nadprůměrný, v porovnání květnů a červnů mezi jednotlivými roky se ale vymyká hlavně rok minulý, kdy evidujeme 2,5x více škod oproti průměru,“ upozornila mluvčí České podnikatelské pojišťovny Renata Čapková.

ČSOB Pojišťovna má z letošních červnových bouřek nahlášeno 1 500 škod za šedesát milionů korun. Celkově jich očekává až dva tisíce v hodnotě do sta milionů korun.

„Ve srovnání s jinými roky by to byl standard, ale pokud to srovnáme s loňským červnem, který výrazně ovlivnilo tornádo, tak jsme v meziročním srovnání na násobcích čísel z letoška. Co do počtu škod se v roce 2021 jednalo o tři tisíce škod v hodnotě zhruba půl miliardy korun,“ vypočetl mluvčí pojišťovny Petr Milata.

Údaje pojišťovny Uniqa ohledně živelných škod z května a června vyznívají letos výrazně příznivěji než v loňském roce.

„Když odhlédneme od mimořádné události tornáda na jižní Moravě v červnu 2021, letošní škody během dvou sledovaných měsíců měly asi třetinovou odhadovanou hodnotu, tedy padesát milionů korun,“ uvedla mluvčí Eva Svobodová.

Počet škod způsobených krupobitím byl letos asi na třech pětinách loňských čísel, škody vzniklé vichřicí méně než na třetině a povodně na čtyřiceti procentech.