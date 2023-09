Rozprodání majetku a ničivý požár. Smutný osud legendárního pionýrského tábora Habr

Přes 30 let jezdily děti plzeňských Škodováků do pionýrského tábora v Habru u Volduch na Rokycansku. Teď už oblíbený areál neexistuje, postupně chátral a nakonec vyhořel. Kdysi patřil Habr mezi oblíbené dětské tábory plzeňské Škodovky. Od roku 1957 po dalších zhruba 30 let se v něm během léta vystřídaly stovky dětí.

Rokycansko 21:04 2. září 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít