Letní tábory nejsou rizikové, rodiče nemusí mít obavy poslat tam své dítě, uklidňuje hygienička

Letní tábory se podle rozhodnutí vlády mohou konat od 27. června. Podmínkou bude dodržování přísných hygienických pravidel k ochraně proti koronaviru. Tábory budou povoleny pro 500 účastníků, u stanových táborů bude limit 100 lidí.

A platit budou i další pravidla. Děti by například neměly cestovat hromadnou dopravou, navštěvovat města, koupaliště, hrady a zámky, i když jde spíše o doporučení. Omezit by se měly i návštěvy rodičů. A kvůli náročnější organizaci budou nejspíš některé tábory kratší.

Ředitelka Domu dětí a mládeže Kralovice Jitka Schreiberová upozornila, že dětem na táborech se často po celodenním programu zvýší teplota na 37 stupňů Celsia. Podle ní není jasné, jak v takových případech bude fungovat izolace a testování na koronavirus, protože se to může stávat obden.

„Je potřeba dodržovat zvýšený hygienický režim, ale to v žádném případě neznamená, že by rodiče měli mít obavu poslat své dítě na tábor.“ Eva Sedláčková

„Organismus může skutečně reagovat na zátěž tím, že se přechodně zvýší teplota. Ale pokud jde o onemocnění covid-19, tak tam jsou klinická hodnocení jasně daná – zvýšená teplota, kašel, dušnost, ztráta čichu a chuti, zažívací potíže. Není nutné se obávat, že každé zvýšení teploty bude znamenat nebezpečí,“ uklidňuje Eva Sedláčková, ředitelka Krajské hygienické stanice Zlínského kraje.

Pryč z kuchyně

Účast dětí bude podle odhadů organizátorů meziročně asi o deset procent nižší. Předseda Asociace dětské rekreace Miroslav Topinka uvádí, že přihlášek je zatím oproti loňsku zhruba 80 procent.

„Máme méně dětí, které jedou na tábor poprvé. Rodiče, kteří by dítě normálně poslali na tábor po absolvování první, druhé třídy, tak si to s ohledem na situaci rozmysleli,“ doplňuje.

Rekreační střediska jsou prý dávno připravena. Počítají i se zvýšenými nároky na hygienu. „Troufám si tvrdit, že tři čtvrtiny z nich, pokud jde o dezinfekce, jsme dávno dělali. To pro nás není nic nového,“ podotýká Topinka.

Zatímco ale dříve leccos dělala dětská služba, nyní na to budou muset organizátoři vyčlenit pracovníky. Děti by se neměly pohybovat třeba u hrnců v táborové kuchyni. „Je nutné, aby tepelnou úpravu a výdej prováděli lidé, kteří mají potravinářský průkaz. A to děti obvykle nemají,“ poznamenává hygienička Sedláčková.

