Konec léta se blíží. Nízké noční teploty budou už příští týden úplně běžné, tvrdí meteorologové

Na desítkách stanic po celé republice naměřili v pondělí v noci nové teplotní rekordy pro 27. srpen. Pod 10 stupňů Celsia pak rtuť teploměru klesla s jedinou výjimkou na všech stanicích. Oproti minulým tropickým týdnům je to skok o desítky stupňů. Předpověď počasí Praha 18:38 27. srpna 2018

Neobvyklé je to především pro letošní léto. V porovnání s předchozími týdny, kdy se noční teploty rovnaly těm tropickým, je to výrazná změna. Teplotní rekord padl na třetině stanic.

„To, že teplota v noci klesne k nule, bude úplně běžné už zhruba za týden,“ předpovídá meteoroložka a vedoucí redakce počasí České televize Taťána Míková. „Takové teploty, jako ty pondělní, budou za týden i podle atlasu podnebí docela typické,“ říká.

Úplně nejchladnější ráno zažili v pondělí v jihočeských Volarech, kde rtuť teploměru klesla k minus osmi a půl stupňům Celsia.

První školní den bude slunečný

Jak teplý bude přelom léta a podzimu, se podle meteorologů zatím odhadovat nedá. Pokud jde o nejbližší dny, můžeme zatím čekat příjemné teploty kolem dvaceti stupňů s jasnou oblohou bez deště.

Zhruba ve čtvrtek by se mělo počasí zkazit a na poslední prázdninový víkend předpovídají meteorologové spíš zataženo a místy i déšť. Co se ale vyvede, bude první školní den. Podle meteoroložky by mělo dětem při návratu do školy svítit sluníčko.

„Mělo by být poměrně slunečno, polojasno až oblačno jen s výjimečnými přeháňkami. Maximální teploty budou kolem 24 stupňů, ty nejnižší noční kolem 12 stupňů,“ dodává meteoroložka Jana Hujslová s tím, že se výhled bude samozřejmě ještě zpřesňovat.

Prázdniny pomalu končí. Ti, kteří preferují posezónní zájezdy, mají letní dovolenou u moře teprve před sebou. Ve Středomoří zůstává slunečné letní počasí. Ve Španělsku, Francii a Itálii se teploty přes den pohybují mezi 27 a 32 stupni Celsia. Moře má pak kolem 25 stupňů, ve východním Středomoří pak až 29. Ještě tepleji je na jihu Španělska, v Řecku a na pobřeží Černého moře.