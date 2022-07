Do Česka znovu vrátí letní počasí, teploty postupně vystoupají nad 30 stupňů, řáká meteorolog Šimandl

Počasí venku připomíná spíše podzim. Je většinou pod mrakem a teploty sahají jen lehce nad dvacet stupňů. Zanedlouho by se ale do Česka mělo vrátit letní počasí. Ve svém týdenním výhledu to píše Český hydrometeorologický ústav. S podrobnostmi byl ve vysílání Radiožurnálu meteorolog Pavel Šimandl. Praha 17:26 11. července 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Letních teplot se dočkáme už v polovině týdne (ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Kdy se dočkáme letního počasí?

Letních teplot se dočkáme už v polovině týdne. Již v úterý se začne oteplovat. Na obloze by mělo převažovat polojasno až oblačno, ale ještě zejména na východě a severovýchodě se může výjimečně objevit i nějaká přeháňka. Noční teploty budou ještě docela nízké, 7 až 11, ale ty nejvyšší denní budou dosahovat 21 až 25, přičemž teplota 25 stupňů už je v podstatě teplota pro letní den. Nižší teploty čekáme na severovýchodě, tam bude od 19 do 22 stupňů.

Poslechněte si předpověď počasí meteorologa Pavla Šimandla na tento a následující týden

Ve středu už budou teploty vyloženě letní. Čekáme jasno až polojasno, ale od západu může být místy až oblačno, ale středa by se měla odehrát beze srážek. Noční teploty budou 14 až 10 a nejvyšší denní nejčastěji 26 až 30, pouze na severovýchodě trošku nižší - 24 až 27 stupňů Celsia.

Ve čtvrtek čekáme, že přijde od západu nebo severozápadu studená fronta, takže postupně bude více oblačnosti, dokonce až zataženo, a místy se budou vyskytovat přeháňky, ojediněle i bouřky. Noc už bude díky oblačnosti a přílivu teplejšího vzduchu teplá.

Teploty kolem 15 a ty nejvyšší denní budou značně rozdílné. Nejnižší budou na severu, tam budou jenom 23 stupňů, ale na jihovýchodě ještě čekáme tropických 32 stupňů Celsia. V pátek bude postupně oblačnosti i srážek ubývat, ale zase se trošku ochladí. Teploty přes den budou do 25, pouze na jihovýchodě bude kolem 27 stupňů.

V průběhu víkendu bude počasí ještě v sobotu poměrně chladné. Na obloze polojasno až oblačno, teploty nejčastěji 20 až 25 stupňů. Od neděle se začne oteplovat a v příštím týdnu, nebo alespoň na počátku, už teploty budou opět překračovat 30 stupňů. Čekáme, že by měly dosahovat 28 až 33 stupňů. Obloha bude většinou jasná, polojasná a pravděpodobně beze srážek.

Jak to bude v příštích dnech se srážkami? Vrátí se znovu dny, které budou úplně bez deště?

Bez deště bude středa a pak pravděpodobně období od neděle do úterka. Nejvíce bude pršet zřejmě ve čtvrtek. Tam se budou vyskytovat místy přeháňky a ojediněle i bouřky, ty by ale neměly být nějak silné. Ve středu, úterý a pátek budou srážky spíše výjimečné a úhrny budou zhruba do 4 až 5 milimetrů.