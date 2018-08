PŘEHLEDNĚ: Zákaz koupání platí pro devět míst v Česku. Podívejte se, kde hrozí vážné zdravotní problémy

Rtuť teploměrů v Česku stoupá a lidé stále častěji míří k vodě. Před koupáním by si ale měli ověřit její kvalitu. Hygienici na devíti místech po celé zemi vyhlásili zákaz koupání. Nejvíce takových lokalit je v Jihomoravském kraji. Pokud se tam lidé i přesto rozhodnou zchladit, hrozí jim vážné zdravotní problémy. Server iROZHLAS.cz se proto rozhodl sestavit přehled míst, kterým by se lidé měli při koupání vyhnout, a kam by naopak měli zamířit. Praha 12:30 7. srpna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Koupání v lomu Kosov na Berounsku | Foto: Petr Topič/MAFRA | Zdroj: Profimedia

Kvalita vody v krajích

Jihomoravský kraj

Zákaz koupání v Jihomoravském kraji platí na dvou místech. „Nebezpečná voda se zákazem koupání je pouze na brněnské přehradě v koupacích lokalitách Kozí horka a Rakovec,“ upřesňuje pro i ROZHLAS.cz za krajské hygieniky Miroslav Staněk. Důvodem jsou především sinice, zvýšené množství chlorofylu a nízká průhlednost vody.

Vedle sledovaných přírodních koupališť jsou i další přírodní vodní plochy, které mohou být využívány ke koupání. Hygienici tam ale kvalitu vody nesledují, lidé se tedy koupají na vlastní riziko.

Lidé by si měli dát pozor i na několika dalších místech Jihomoravského kraje. „Hraniční jsou lokality nádrž Letovice a v nádrži Brno pak lokality Rokle, Osada a dále Sokolské koupaliště a nádrž Výrovice,“ vyjmenovává Staněk.

Z poslední kontroly minulé pondělí podle něj vyplynulo, že se voda obecně zhoršuje. „Ne všude to ale platí,“ dodává.

Jihomoravská hygienická stanice sleduje celkem 21 koupališť, aktuální informace najdou lidé na webu hygieniků.

Hygienici rozlišují v hodnoticí škále pět stupňů kvality vody. Jednička a zároveň modrý smajlík značí nejkvalitnější vodu, pětka a zároveň černý smajlík znamená zákaz koupání. Celou škálu najdete v tabulce níže v článku.

Praha

Lidé v Praze by se měli vyhnout přírodnímu koupališti Šeberák, kde i nadále platí zákaz koupání, a to kvůli výraznému přemnožení sinic. Ty obsahují látky, které mohou vyvolat alergické reakce. Podle citlivosti se pak mohou u člověka objevit vyrážky, zarudlé oči, rýma i dýchací obtíže.

„Pokud se lidé budou na místech i přes zákaz koupat, tak to dělají na vlastní riziko, riskují možné zdravotní následky. Pokud se přesto vykoupou, je nutné se okamžitě osprchovat pitnou vodou. Dále by měli sledovat svůj zdravotní stav, a pokud se objeví jakékoli komplikace, tak navštívit svého praktického lékaře.“ Zbyněk Boublík (mluvčí pražské hygienické stanice)

Pokud je ale ve vodě velké množství sinic, zdravotní rizika jsou vážnější. Toxiny produkované sinicemi mohou způsobit akutní otravu, která se projevuje střevními a žaludečními obtížemi a bolestí hlavy, ale i trvalým poškozením jater.

Nejlepší voda je pak podle hygieniků na koupalištích Lhotka, Divoká Šárka a Radotín. „Stále platí to, co opakujeme pravidelně, to jest doporučení se po každém koupání v přírodním koupališti důkladně osprchovat pitnou vodou,“ doplňuje šéf pražských hygieniků Jan Jarolímek.

Pražská hygienická stanice sleduje celkem 7 koupališť, aktuální informace najdou lidé na webu hygieniků.

Kvalitu koupacích vod najdou lide i na webu koupacivody.cz. Kliknutím na obrázek se přesunete na zmíněný server | Foto: Koupací vody

Jihočeský kraj

Jihočeští hygienici vydali ze sledovaných koupališť zákaz pouze pro veřejné tábořiště Podolsko na Orlíku.

„Na všech koupacích místech sledovaných Krajskou hygienickou stanicí Jihočeského kraje je již buď zhoršená jakost vody, nebo voda nevhodná ke koupání,“ upozorňuje pro iROZHLAS.cz za krajské hygieniky Jitka Pillerová.

Problematickými místy jsou obzvlášť Staňkovský rybník a pláž Lipno nad Vltavou na Lipně. „Dle aktuálního rozboru voda neodpovídá hygienickým požadavkům a pro uživatele představuje zdravotní riziko,“ stojí na stránkách hygieniků u obou vodních ploch. „Stav koupacích vod se zhoršuje,“ doplňuje ještě Pillerová.

Jihočeská hygienická stanice sleduje celkem 10 koupališť, aktuální informace najdou lidé na webu hygieniků.

Karlovarský kraj

V Karlovarském kraji platí zákaz koupání ve Velkém rybníce. Na dalších dvou místech ale pozorují hygienici zhoršenou kvalitu vody určené ke koupání.

„Na Skalce a na jednom místě na Jesenici - v kempu Václav - jsou již sinice. Platí zde proto hodnocení stupněm tři, tedy zhoršená jakost vody,“ podotýká pro iROZHLAS.cz za krajské hygieniky Andrea Dašková.

Hodnocení kvality vody První stupeň a modrý smajlík označuje vodu vhodnou ke koupání. Pravděpodobnost vzniku zdravotních problémů při vodní rekreaci je nízká, voda má vyhovující smyslově postižitelné vlastnosti. Druhý stupeň a zelený smajlík označuje vodu vhodnou ke koupání se zhoršenými smyslově postižitelnými vlastnostmi. Je nezávadná a pravděpodobnost vzniku zdravotních problémů při vodní rekreaci je nízká. Třetí stupeň a žlutý nebo oranžový smajlík označuje vodu, u níž je mírně zvýšená pravděpodobnost vzniku zdravotních problémů při vodní rekreaci. U citlivějších lidí by mohla způsobit zdravotní obtíže, doporučuje se po koupání osprchovat. Čtvrtý stupeň a červený smajlík označuje voda nevhodnou ke koupání. Neodpovídá hygienickým požadavkům, představuje zdravotní riziko. Koupání nelze doporučit zejména dětem, těhotným ženám, alergikům a lidem s oslabenou imunitou. Pátý stupeň a černý smajlík označuje vodu nebezpečnou ke koupání. Neodpovídá hygienickým požadavkům a hrozí akutní poškození zdraví. Vyhlašuje se zákaz koupání.

Voda v nádrži Skalka se podle posledních rozborů zlepšila, dříve jí ale hygienici přidělili červeného smajlíka.

„Voda neodpovídala hygienickým požadavkům a pro uživatele představovala zdravotní riziko. Koupání se nedoporučovalo zejména dětem, těhotným ženám, osobám trpícím alergiemi a osobám s oslabeným imunitním systémem. Zde bych byla s koupáním velmi opatrná,“ varuje Dašková.

Jaká místa naopak hygienici ke koupání doporučují? „Koupaliště Michal, Lido Mariánské Lázně, Jesenice Dřenice, vodní nádrž Tatrovice, Chodov - Bílá voda, Habartov Boden a Šindelová Tajch,“ vyjmenovává Dašková.

Hygienická stanice v Karlovarském kraji sleduje celkem 11 koupališť, aktuální informace najdou lidé na webu hygieniků.

Moravskoslezský kraj

Jihočeští hygienici vydali zákaz koupání pro vodní nádrž Baška. Další dvě místa jsou pak nevhodná ke koupání kvůli parazitům.

„Voda nevhodná ke koupání je na nádržích Brušperk, a to z důvodu prokázání cerkárií ve vodě a zvýšeného množství sinic, a Těrlické přehradě v lokalitě Pacalůvka s ohledem na riziko cerkáriové dermatitidy,“ přibližuje za krajské hygieniky pro iROZHLAS.cz Miroslava Rýparová.

Všechna koupaliště v kraji, kde kvalitu vody sledují, jsou podle posledních rozborů ke koupání vhodná.

„U nádrže Baška se nám kvalita vody zhoršila, v rybníce Bohušov naopak zlepšila. U ostatních sledovaných nádrží nedošlo k významným změnám,“ doplňuje Rýparová.

Hygienická stanice v Moravskoslezském kraji sleduje celkem 37 koupališť, aktuální informace najdou lidé na webu hygieniků.

Pardubický kraj

V Pardubickém kraji se lidé nesmí koupat v rybníku Rosnička u Svitav. „Hlavním důvodem je masivní rozvoj sinic,“ vysvětluje za krajské hygieniky pro iROZHLAS.cz Jaroslav Říha. „Zhoršení očekáváme na vodní nádrži Seč,“ dodává.

Kvalitní je zatím podle něj voda v písníkách mezi Pardubicemi a Hradcem Králové. „V důsledku horka a sucha se kvalita vody více či méně zhoršuje,“ doplňuje Říha.

Hygienická stanice v Pardubickém kraji sleduje celkem 13 koupališť, aktuální informace najdou lidé na webu hygieniků.

Ústecký kraj

Koupání v Ústeckém kraji je co do kvality vody nebezpečné na jezeře Chmelař v Úštěku. V místě proto platí zákaz koupání.

„Voda nevhodná ke koupání je pak v Chabařovicích,“ upozorňuje za krajské hygieniky pro iROZHLAS.cz Roman Šťastný. „Důvodem jsou zejména vysoké teploty a sluneční svit, kdy dochází k rozvoji fytoplanktonu, zejména řasy a sinice,“ dodává.

Ostatní koupaliště v Ústeckém kraji, kde hygienici kvalitu vody sledují, jsou vhodná ke koupání. Výskyt sinic hlásí pak především z Varvažova na Ústecku.

Hygienická stanice v Ústeckém kraji sleduje celkem 18 koupališť, aktuální informace najdou lidé na webu hygieniků.

Kraj Vysočina

Zákaz koupání na Vysočině platí pouze pro nádrž Sykovec. „Přetrvává tam masový výskyt sinic a zvýšené množství chlorofylu. Hrozí uvolňování toxinů ze sinic a při koupání hrozí akutní poškození zdraví,“ varuje za krajské hygieniky pro iROZHLAS.cz Jiří Kos.

Velmi špatná kvalita vody je ale podle něj také v rybníku Černý. A kam by se naopak měli jet lidé vykoupat? „Dobrou kvalitu vody vykazují dlouhodobě nádrže Velký a Malý Pařezitý rybník, Lom Horní Cerekev, biotopy Malvíny - Třešť a Šiklův Mlýn, Velké Dářko, koupaliště Nové Město na Moravě,“ vyjmenovává .cz Kos.

Vzhledem k přetrvávajícím vysokým teplotám lze podle něj očekávat spíše zhoršující se kvalitu vody ke koupání. Hygienici na Vysočině sledují celkem 19 koupališť, aktuální informace najdou lidé na jejich webu.

Královéhradecký kraj

Hygienici v Královéhradeckém kraji zatím nezakázali koupání na žádném z míst, které v horkých dnech sledují.

„Mimo koupací oblasti Oborský rybník Jinolice, kde stále platí doporučení osprchovat se po koupání čistou vodou, a koupaliště ve volné přírodě Dolce, kde je voda nevhodná ke koupání, je na všech ostatních přírodních vodních plochách v Královéhradeckém kraji voda vhodná ke koupání bez omezení,“ říká pro iROZHLAS.cz za krajské hygieniky Monika Todtová.

„Základní příznaky, které napovídají o zhoršené kvalitě vody, jsou snížená průhlednost, zápach vody, netypická barva, výskyt pěny, viditelné znečištění přírodního i nepřírodního původu, přítomnost vodního květu sinic, olejový film na hladině nebo třeba výskyt uhynulých ryb.“ Monika Todtová (vedoucí oddělení hygieny obecné a komunální pracoviště Hradec králové)

Dlouhodobé horké počasí s minimem srážek přírodním vodním plochám podle ní neprospívá. Kvalita vody se tak na některých místech zhoršuje, jinde se ale naopak zlepšuje.

„Na některých přírodních vodních plochách jsme zaznamenali mírné zhoršení kvality vody, na některých zase zlepšení, na některých je situace stabilní,“ upřesňuje Todtová.

Základní příznaky, které napovídají o zhoršené kvalitě vody, jsou podle ní snížená průhlednost, zápach vody, netypická barva, výskyt pěny, viditelné znečištění přírodního i nepřírodního původu, přítomnost vodního květu sinic, olejový film na hladině nebo třeba výskyt uhynulých ryb.

Královéhradecká hygienická stanice sleduje celkem 14 koupališť, aktuální informace najdou lidé na webu hygieniků.

Liberecký kraj

Hygienici v Libereckém kraji zatím nezakázali koupání na žádném z míst, která sledují. Problematické je ale nejvíce koupaliště v Sedmihorkách.

„Na koupališti v Sedmihorkách je z důvodu sinic voda nevhodná ke koupání, tedy čtrvtý z pěti stupňů hodnocení jakosti koupací vod,“ varuje pro iROZHLAS.cz mluvčí hygieniků Libereckého kraje Zuzana Balašová.

„Zhoršená jakost vody, nevhodná pro koupání citlivých jedinců, tedy třetí stupeň hodnocení, je z důvodu výskytu sinic na Máchově jezeře a z důvodu bakteriálního znečištění na koupališti v Chrastavě,“ vyjmenovává.

Většina sledovaných vodních ploch je ale zatím podle ní hodnocena stupněm jedna nebo dva. „Zhoršené smyslově postižitelné vlastnosti vody z důvodu snížené průhlednosti jsou zejména na Českolipsku nebo na vodní nádrži Harcov v Liberci. V obou případech se jedná o nezávadnou vodu s nízkou pravděpodobností vzniku zdravotních problémů při vodní rekreaci,“ doplňuje Balašová.

Hygienická stanice v Libereckém kraji sleduje celkem 42 koupališť, aktuální informace najdou lidé na webu hygieniků.

Středočeský kraj

Zákaz koupání není ve Středočeském kraji v současné době na žádném místě. Obezřetnější by měli být lidé koupající se mimo jiné na orlické přehradě.

„Zhoršená kvalita vody na stupni tři je na všech místech na Orlíku, dále v Bakově nad Jizerou a Tyršově přírodním koupališti v Rakovníku. Důvodem je zvýšený výskyt sinic,“ říká pro iROZHLAS.cz mluvčí středočeských hygieniků Dana Šalamunová.

A kam by se naopak lidé měli jet vykoupat? „V současné chvíli je voda ke koupání dobrá na většině míst na Slapech, dále například v Chrustenicích nebo na koupališti Hradišťko I,“ vyjmenovává.

Vzhledem ke zvýšeným teplotám a nedostatku srážek očekávají hygienici spíše zhoršování kvality vody.

„Zhoršení kvality vody na místech, kde je již nyní zaznamenána horší kvalita vody, můžeme očekávat například v přírodním koupališti Vyžlovka, na Probošťských jezerech nebo v rybníku Jureček,“ upozorňuje mluvčí středočeských hygieniků.

„Všem návštěvníkům přírodních koupališť proto doporučujeme věnovat zvýšenou pozornost kvalitě vody. V případě výrazného zeleného zabarvení, které se navíc projevuje při hladině, doporučujeme se vždy po koupání osprchovat,“ doplňuje Šalamunová.

Středočeská hygienická stanice sledují celkem 37 koupališť, aktuální informace najdou lidé na webu hygieniků.

Olomoucký kraj

Lidé v Olomouckém kraji se zatím mohou koupat všude. Hygienici nikde zákaz koupání nevyhlásili.

Všechna koupaliště v kraji, kde kvalitu vody sledují, jsou podle posledních rozborů vhodná ke koupání. Dvojku z pětibodové škály má pouze vodní nádrž Plumlov.

Hygienická stanice v Olomouckém kraji sleduje celkem 6 koupališť, aktuální informace najdou lidé na webu hygieniků.

Plzeňský kraj

Hygienici v Plzeňském kraji zatím nezakázali koupání na žádném ze sledovaných míst. Nejvíce problematický rybník Valcha na Klatovsku.

„Voda už je tam klasifikována jako nevhodná ke koupání. To znamená, že ho nedoporučujeme citlivým jedincům, jako jsou malé děti, alergici, těhotné ženy a lidé s oslabeným imunitním systémem,“ přibližuje pro iROZHLAS.cz Radmila Koubová z krajské hygienické stanice.

„Voda je nevhodná vzhledem k velkému výskytu potenciálně toxických sinic. Zatím to není na zákaz, ale vzhledem k tomu, že se kvalita vody v těchto teplých dnech velmi rychle zhoršuje, tak je možné, že se rozšíří až na úroveň, kdy budeme muset zákaz koupání vydat,“ upozorňuje s tím, že ve čtvrtek budou mít hygienici nové výsledky kvality vody.

Zhoršená kvalita vody byla také podle Koubové na koupališti Planá na Tachovsku. Poslední rozbory ale ukázaly, že se tam voda zlepšila.

„Nyní je jako na mnoha místech pouze snížená průhlednost. Zdravotní rizika jsou tam nízká,“ podotýká Koubová. „Je to dáno i nízkým stavem vody jak na přehradách, tak v rybnících,“ vysvětluje.

Podobná situace je podle ní také v jezírku Košutka, Kamenném rybníku, Seneckém rybníku a Velkém Boleveckém rybníku. Dále v koupací oblasti Velhartice – Bušek, na koupališti Babylon, v koupací oblasti Radost u vodní nádrže Hracholusky nebo v koupacím jezírku Škodoland.

„Lidé by se měli podívat na webové stránky, a kde uvidí modré nebo zelené smajlíky, tak tam není voda ke koupání zdravotně závadná,“ radí Koubová.

Hygienická stanice v Plzeňském kraji sleduje celkem 31 koupališť, aktuální informace najdou lidé na webu hygieniků.

Zlínský kraj

Lidé ve Zlínském kraji se zatím mohou koupat všude. Hygienici nikde zákaz nevyhlásili. „Tradičně problematické, zejména za klimatických podmínek, které jsou nyní aktuální, je z hlediska výskytu sinic slepé rameno řeky Moravy Pahrbek Napajedla,“ upozorňuje pro iROZHLAS.cz za krajské hygieniky Eva Javoříková.

Ostatní koupaliště ve Zlínském kraji, kde hygienici kvalitu vody sledují, jsou ale ke koupání vhodná. „Zejména v těchto horkých dnech bych doporučila koupání ve sledovaných vodních plochách, kde jsou výsledky maximálně do kategorie tři, označené oranžovým smajlíkem. Po koupání by bylo vhodné se osprchovat pitnou vodou,“ doplňuje.

A zároveň varuje před koupáním na nesledovaných koupalištích. „Mnohdy dle vzhledu vody nepoznáte například mikrobiologické znečištění, je třeba provést laboratorní analýzu,“ podotýká Javoříková.

Hygienická stanice ve Zlínském kraji sleduje celkem 13 koupališť, aktuální informace najdou lidé na webu hygieniků.

