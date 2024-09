Letos k volbám poprvé v životě nepůjdou. Někteří obyvatelé na Bruntálsku na ně nemají ani pomyšlení

V obcích na Bruntálsku pomáhá volby organizovat krajský úřad, armáda i hasiči. V obcích teď mnozí řeší základní životní potřeby a neměli na to sílu. To Naďa a Petr Vraspirovi z Krasova se ocitli v situaci, kdy volit chtěli, ale do své volební místnosti se prostě nedostanou.

Krasov 8:30 21. září 2024