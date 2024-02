Letos na Sněžce zachraňujeme více lidí než před rokem. Může za to počasí, říká šéf horské služby

Celá zimní sezona je poznamenána několika vážnými incidenty turistů, kteří se snažili dobrat vrcholu nejvyšší české hory. Aktuální situace ovšem není podle šéfa Horské služby Krkonoše důvodem zavádět nová bezpečnostní opatření. „Uzavření Sněžky pro veřejnost není v naší gesci a ani si nemyslím, že by to byl dobrý nápad. Také neuzavíráme lyžařská střediska, protože tam někdo zemřel,“ řekl Radiožurnálu šéf Horské služby Krkonoše Pavel Cingr. Rozhovor Praha 19:19 26. února 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „Pokud horská služba zasahuje ve větší vzdálenosti od hlavní přístupné trasy, tak pak operace vyjde až na 430 euro,“ říká Pavel Cingr | Foto: Martin Veselý | Zdroj: MAFRA / Profimedia

Měla letos horská služba více výjezdů na Sněžku než v loni?

Ano, výjezdů na Sněžku i celkově v Krkonoších jsme letos skutečně zaznamenali více než v loňském roce a je to z důvodu klimatických podmínek. Teď už se přes šest týdnů střídá ochlazování a oteplování, takže sníh na horách pak může být pro turisty mimořádně kluzký.

Na Sněžce jsou zároveň problematické pasáže, po kterých chodí stále více lidí, což v kombinaci s počasím pak vede k vyšší frekvencí výjezdů.

Chodí turisté na Sněžku dobře vybavení? Berou ohledy na špatné počasí?

Na Sněžku chodí spousta lidí. Někteří jsou samozřejmě zkušení a připraví se na výstup adekvátně. Jiní ale přípravu zanedbají, tam potom není žádné překvapení, že se v náročnějších úsecích dostanou do problémů.

Jak horská služba potom takového člověka lokalizuje?

Jako první musí dát někdo hlášení, že se něco stalo. Pokud se dotyčný zřítil ze stezky, tak se držíme posledního orientačního bodu, kolem kterého před zřícením procházel. Odtud míříme dolů, kde většinou hledanou osobu najdeme v mírnějších úsecích svahu, po kterém už nelze tak snadno klouzat dolů.

Jsme ovšem také schopni lokalizovat hledanou osobu přes mobil, nejjednodušeji přes aplikaci Záchranka. Pokud dotyčný aplikaci nemá, tak mu zašleme SMS, on potvrdí sdílení polohy s horskou službou a my ho můžeme vyrazit najít.

‚Čechy za výjezd neúčtujeme‘

V jakých situacích je nutné využít k záchraně vrtulník?

Vždy, když je to nutné. Při využití vrtulníku se proces záchrany výrazně zrychlí. Nejčastěji tak voláme vrtulník, pokud čelíme mimořádně chladnému počasí anebo pokud je dotyčný vážně zraněný. Horská služba ale nevlastní svůj vrtulník, takže v těchto případech musíme kontaktovat krajskou záchrannou službu, případně Policii ČR.

Kolik stojí výjezd záchranné služby?

Cena za zásah se liší podle jeho rozsahu. Běžný výjezd horské služby na sjezdovku stojí 230 eur. Pokud se jedná o zásah ve větší vzdálenosti od hlavní přístupné trasy, tak akce vyjde na 430 eur. Cena náročnějších operací se potom odvíjí podle okolností. V každém případě ale občany České republiky neúčtujeme, protože jsme placeni státem.

Nezvažuje se v důsledku posledních incidentů dočasné uzavření Sněžky pro veřejnost?

My můžeme maximálně výstup na horu doporučit, či nedoporučit. Kompletní uzavření Sněžky pro veřejnost není v naší gesci a ani si osobně nemyslím, že by to byl dobrý nápad.

Lidí mířících na Sněžku je spousta a tento krok by pouze naštval ty dobře připravené turisty. Takhle by to nemělo fungovat. Také neuzavíráme lyžařská střediska, protože tam někdo zemřel.